CD Projekt: Marktwert in zwei Monaten um 25 Prozent gesunken

"Cyberpunk 2077" erscheint im Dezember.

Der erfolgsverwöhnte Entwickler CD Projekt musste in den vergangenen Monaten einige Federn lassen. Das Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ wurde mehrfach verschoben. Zudem kratzen Berichte über massive Crunch-Zeiten am Image des Unternehmens.

Die schlechten Nachrichten hatten offenbar einen erheblichen Einfluss auf den Börsenwert von CD Projekt. Dieser sank in den vergangenen zwei Monaten um ganze 25 Prozent. Dabei lösten sich rund 2,5 Milliarden Euro in Luft auf.

Im Mai noch vor Ubisoft

Der Höchststand wurde Ende August mit der Ankündigung eines neuen „Witcher“-Smartphone-Spiels im Stil von Niantics „Pokémon Go“ erreicht. Am 27. August lag die Marktkapitalisierung von CD Projekt Red bei 42,4 Milliarden PLN – rund 9,6 Milliarden Euro – bei einem Preis von fast 461 PLN – knapp über 100 Euro – pro Aktie. Nach der jüngsten Verschiebung waren es zeitweise nur noch 331 PLN – also rund 72 Euro.

Die aktuelle (und laufend schwankende) Marktkapitalisierung des polnischen Unternehmens beträgt 33,4 Milliarden PLN, was 7,2 Milliarden Euro entspricht. Damit ist CD Projekt wieder weniger wert als Ubisoft, nachdem sich der „Cyberpunk 2077“-Entwickler im vergangenen Mai vor dem französischen Publisher positionieren konnte.

Letztendlich hängt viel vom Hype rund um „Cyberpunk 2077“ ab, was Branchenexperten schon vor Monaten zu dem Schluss kommen ließ, dass der Marktwert nicht langfristig über dem des Publishers Ubisoft bleiben kann, der Neuzugänge in Franchises wie „Assassin’s Creed“, „Far Cry“ und „Rainbow Six“ in der Pipeline hat. Aber auch Ubisoft hat mit Verschiebungen zu kämpfen.

Steigt der Kurs wieder?

Der Marktwert von CD Projekt ändert sich regelmäßig. Allein heute konnte ein Zuwachs von mehr als zwei Prozent verbucht werden. Offenbar nutzen die ersten Investoren den niedrigen Kurs und hoffen auf langfristige Gewinne.

Und die Chancen stehen gar nicht schlecht. Auch wenn CD Projekt in den vergangenen zwei Monaten sinkende Kurse hinnehmen musste, konnte die Aktie im Jahresvergleich einen Zuwachs hinlegen. Vor einem Jahr lag der Kurs noch bei 60 Euro pro Aktie. Im November 2018 waren es knapp über 30 Euro.

Vielleicht kommt der nächste Kurssprung in wenigen Wochen: Erscheinen soll „Cyberpunk 2077“ am 10. Dezember 2020 für PS4, Xbox One und PC. Aber auch Next-Gen-Fassungen sind geplant. Mehr zu „Cyberpunk 2077“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

