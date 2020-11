Devil May Cry 5 Special Edition: Gameplay-Videos zeigen Vergil und neue Spielmodi

In der Special Edition ist neben Dante auch sein Bruder Vergil spielbar.

Neues Gameplay-Material zu“Devil May Cry 5: Special Edition“ ist eingetroffen. Dort könnt ihr unter anderem den neuen „Legendary Dark Night Mode“ begutachten. Die Anzahl der Feinde wird hier deutlich erhöht.

Auch vom Turbo-Modus und dem zweiten spielbaren Charakter Vergil erhaltet ihr in separaten Videos einen ausführlichen Eindruck. Alle gezeigten Spielszenen wurden auf der PS5 aufgenommen.

Vor kurzem enthüllte Capcom die exklusiven Vorbestellerinhalte. Solltet ihr euch das Spiel bis zum 18. November vorbestellen, erhaltet ihr im Spiel 100.000 Red Orbs. Dabei handelt es sich um eine Ingame-Währung, mit der ihr neue Fertigkeiten und Waffen erwerben könnt.

Bis zu 120 FPS möglich

Auch die Darstellungsoptionen wurden bereits enthüllt. Sollte für euch die Auflösung an erster Stelle stehen, könnt ihr das Spiel in 4K und 30 FPS genießen. Wenn für euch eher ein möglichst flüssiges Spielerlebnis entscheidend ist, könnt ihr auf 1080p und 60 FPS mit zusätzlicher Raytracing-Unterstützung zurückgreifen. Sollten euch realistische Beleuchtungen und Spiegelungen nicht so wichtig sein, könnt ihr Raytracing deaktivieren und den Titel sogar mit 120 FPS spielen.

„Devil May Cry 5: Special Edition“ erscheint am 10. November für Xbox Series und am 19. November für PS5. Die Disk-Version des Spiels wird erst am 1. Dezember veröffentlicht. Wie bei allen PS5-Titeln werden die neuen Funktionen der Next-Gen-Konsole unterstützt. Dazu zählt der 3D-Sound und das haptische Feedback sowie die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers.

Schaut euch die neuen Videos jetzt selbst an:

