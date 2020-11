Do Not Open: Gameplay aus dem PSVR-Horror

"Do Not Open" zählt zu den PSVR-Spielen, die für das kommende Jahr geplant sind. Ein Gameplay-Video zeigt, was euch irgendwann in den nächsten Monaten erwartet.

Bloß nicht öffnen.

Der PSVR-Support der PS5 ist momentan sehr eingeschränkt und konzentriert sich auf die Abwärtskompatibilität zu PS4-Spielen. Doch bedeutet das nicht, dass es in den kommenden Monaten keine neuen PSVR-Erfahrungen geben wird. Bei einem den neusten Kandidaten handelt es sich um das PSVR-Spiel „Do Not Open“, das sich heute in einem neuen Gameplay-Video zeigt.

Erkundet ein mysteriöses Haus

Entwickelt wird „Do Not Open“ vom Entwicklerstudio Quasar Dynamics. Der Titel versetzt euch in die Rolle eines Zoologen und Epidemiologen namens Michael J. Goreng, der ein mysteriöses Haus erkundet, in dem seine Frau und seine Tochter gefangen gehalten werden. Gleichzeitig muss er sich mit paranormalen Aktivitäten und einer unbekannten Bedrohung auseinandersetzen.

Quasar Interactive begann die Entwicklung mit einer soliden Escape-Room-Grundlage und verlieh dem Ganzen einen Twist: Keine zwei Durchläufe werden exakt gleich sein, so das Versprechen. Und es gibt keine Speicherpunkte.

Alle Rätsel und unheimlichen Ereignisse, denen die Spieler normalerweise in einem Spiel wie „Dead by Daylight“ begegnen würden, werden stattdessen zufällig generiert, was bedeutet, dass die Wiederspielbarkeit von „Do Not Open“ das Hauptverkaufsmerkmal von Quasar Interactive sein wird.

Welche Gameplay-Möglichkeiten „Do Not Open“ bietet, verdeutlicht das folgende Video. Wann der Titel auf den Markt kommen wird, steht noch in den Sternen. Grob ist von einem Release im Jahr 2021 für die PS4 die Rede. Wie anfangs erwähnt, kann der Titel dank der Abwärtskompatibilität der PS5 auch auf der neuen Sony-Konsole in Angriff genommen werden.

