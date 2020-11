The Elder Scrolls Online: Frischer Trailer stimmt auf den nahenden Markarth-DLC ein

In Kürze erscheint unter dem Namen "Markarth" der neueste DLC des Fantasy-Online-Rollenspiels "The Elder Scrolls Online" für die Konsolen. Ein frisch veröffentlichter Trailer stimmt auf die vor euch liegenden Abenteuer ein.

"The Elder Scrolls Online" ist für die PS4 erhältlich.

Zumindest auf dem PC, dem Mac sowie Stadia steht der neueste DLC zu „The Elder Scrolls Online“, der den Namen „Markath“ trägt, bereits seit ein paar Wochen bereit.

In wenigen Tagen werden endlich auch die beiden Heimkonsolen Xbox One und PlayStation 4 mit den frischen Inhalten versorgt. Passend dazu veröffentlichten die Entwickler von ZeniMax Online einen neuen Gameplay-Trailer, in dem etwas näher auf die Abenteuer, die in „Markarth“ auf euch warten, eingegangen wird.

Neue Gebiete, Monster und mehr

Zu den Inhalten, denen mit „Markath“ der Weg in „The Elder Scrolls Online“ geebnet wird, gehören unter anderem zwei neue Gebiete in Form von „Reik“ und den „Arkthzand-Kavernen“. Dort warten zahlreiche neue Quests, Geschichten und Herausforderungen auf euch. Gleichzeitig markiert der DLC den Abschluss des „Das Schwarze Herz von Skyrim“-Handlungsstrangs.

Zum Thema: The Elder Scrolls Online: „Markarth“ und neue Events mit Details & Terminen angekündigt

Wer auf der Suche nach neuen Belohnungen sein sollte, darf sich über Gegenstandssets, Errungenschaften und Sammlungsstücke freuen. Ebenfalls geboten werden die neue Gegenstandssetsammlung sowie kleinere Anpassungen an der Spielmechanik.

„The Elder Scrolls Online: Markath“ erscheint am 10. November 2020 für die PS4 und die Xbox One.

