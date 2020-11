Crysis: Offenbar ein Battle Royale-Ableger geplant – weitere Titel in Arbeit?

Die "Crysis"-Reihe könnte mit einem Battle Royale-Ableger fortgesetzt werden.

Jahrelang war es ruhig um die „Crysis“-Reihe. Erst im September dieses Jahres meldete sich die bekannte Shooter-Reihe mit einer Neuauflage des ersten Teils zurück. Jedoch blieb „Crysis Remastered“ hinter den Erwartungen zurück und machte durch technische Probleme negativ auf sich aufmerksam.

Der deutsche Spieleentwickler Crytek hat die Reihe allerdings noch nicht aufgegeben und plant in dieser Hinsicht anscheinend weitere Projekte. Gerade die bevorstehende Markteinführung der neuen Konsolengeneration stellt eine große Chance dar. Eine kürzlich veröffentlichte Stellenausschreibung deutet nun auf einen kostenlosen Battle Royale-Titel hin. Dieses Spiel trägt die Bezeichnung „Crysis Next“ und würde für die Next-Gen-Konsolen und den PC erscheinen.

So lautet die offizielle Beschreibung des Spiels: „Crysis Next ist ein frei spielbares Battle Royale-Spiel, bei dem 100 Spieler in einem rasanten Kampf aufeinandertreffen. Optische Anpassung, anpassungsfähige Nanosuit-Kräfte und visuell spektakuläre Kämpfe in einer immersiven Welt schaffen das ultimative Live-Streaming-Erlebnis. Das Crysis-Franchise bringt alle Eigenschaften mit, die ein Battle Royale zu einem herausragenden Titel machen. Das Gameplay. Der Stil und die Umgebung.“

Der Battle Royale-Markt ist stark umkämpft

Damit würde Crytek in den umkämpften Battle Royale-Markt einsteigen und sich mit populären Spielen wie „Fortnite“ oder „Call of Duty: Warzone“ messen. Es darf bezweifelt werden, ob sich der Multiplayer-Titel in diesem Genre behaupten könnte. Ob es eines Tages eine direkte Fortsetzung zu „Crysis 3“ geben wird, ist nach wie vor ungewiss.

Genau wie Ubisofts „Hyperscape“ möchte der erwähnte Crysis-Ableger eine enge Verbindung zu Streaming-Plattformen wie Twitch schaffen. Allerdings half dieses Konzept dem im August veröffentlichten Battle Royale-Shooter nicht dabei, Erfolg zu haben. Bislang konnte sich das Spiel nicht durchsetzen.

Darüber hinaus ist von einem VR-Ableger der Reihe, einer Fortsetzung zu „Ryse – Son of Rome“ und einer mobilen Version von „Hunt: Showdown“ die Rede. All diese aufgezählten Projekte wurden von Crytek bislang nicht offiziell bestätigt. Sobald uns neue Informationen vorliegen, werden wir umgehend darüber informieren.

