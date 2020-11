Hellpoint: Für PS5 und Xbox Series X angekündigt

Die Next-Gen-Version folgt im kommenden Jahr.

Der Publisher tinyBuild und der Entwickler Cradle Games werden „Hellpoint“ auf die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S bringen. Der Launch soll im kommenden Jahr erfolgen. Genauer wurden die Unternehmen nicht.

4K und bis zu 60 FPS

Performance-Modus: Dynamische 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde auf PS5 und Xbox Series X

Qualitätsmodus: Native 4K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde auf PS5 und Xbox Series X

Die verbesserte Version des Titels umfasst die Unterstützung für höhere Bildraten und Auflösungen, schnellere Ladezeiten und die folgenden visuellen Modi:

Für bestehende und zukünftige Besitzer der PS4- und Xbox-One-Versionen von „Hellpoint“ wird kostenlos ein Upgrade auf die PS5- und Xbox-Series X/S-Versionen angeboten.

Schon in diesem Jahr könnt ihr das Souls-like Action-Rollenspiel auf der PS5 und Xbox Series X/S spielen, wobei die Abwärtskompatibilität behilflich ist. Über einen Patch erhält „Hellpoint“ zum Verkaufsstart der neuen Konsolen die Option „Framerate freischalten“.

„Hellpoint“ wurde am 30. Juli 2020 digital für PlayStation 4 und Xbox One sowie PC, Mac und Linux via Steam auf den Markt gebracht. Im November folgt eine Disk-Versionen für die PS4. Zugleich erscheint der Titel für die Switch.

Die Handlung von „Hellpoint“ versetzt euch auf eine heruntergekommene Raumstation. Nach einer Quantenkatastrophe verlor jedes Lebewesen seinen Verstand, da die Erinnerungen und Körper mit alternativen Versionen von sich selbst aus Paralleluniversen verschmolzen wurden. Der Unfall zog zugleich Wesen von immenser Macht an, die in der Tiefe anderer Dimensionen hätten in Ruhe gelassen werden sollen. An dieser Stelle kommt ihr ins Spiel.

