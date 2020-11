Rainbow Six Siege: Neuer Operator Aruni angekündigt – Offizielle Enthüllung in Kürze

Wie Ubisoft bekannt gab, dürfen sich die Spieler von "Rainbow Six Siege" über einen weiteren Operator freuen. Dieser trägt den Namen Aruni und wird in wenigen Tagen offiziell enthüllt.

Da „Rainbow Six Siege“ nach wie vor zu den beliebtesten Shootern unserer Zeit gehört, dürfte es nur die wenigsten verwundern, dass der Titel weiter mit Updates und neuen Inhalten unterstützt wird.

Wie Ubisoft bekannt gab, bekommt „Rainbow Six Siege“ im Rahmen der „Operation Neon Dawn“ unter anderem einen neuen Operator spendiert. Hierbei haben wir es mit Aruni zu tun, die sich heute in einem ersten kurzen Teaser zeigt. Offiziellen Angaben zufolge wird die finale Enthüllung von Aruni am kommenden Sonntag, den 8. November 2020 über die Bühne gehen.

Erste Details zur Hintergrundgeschichte

Im Zuge der heutigen Ankündigung nannte Ubisoft immerhin erste Details zur Hintergrundgeschichte von Aruni. Wie es heißt, arbeitete sie über einen Zeitraum von mehreren Jahren als Detektivin bei der Royal Thai Police und wurde von ihren Kollegen als klug und unnahbar beschrieben. Weiter wird ausgeführt, dass Aruni während einer Operation in Bangkok schwer verletzt wurde.

„Ihre Rolle bei Nighthaven wird wahrscheinlich nicht viele offizielle Berührungspunkte zulassen, aber sie ist ein wertvoller Zuwachs für das Programm. Zudem besitzt sie ein cleveres technisches Gerät, das Gegner verlangsamt und ihren Bewegungsradius einschränkt. Beim Inventional sind wir in unterschiedlichen Teams, aber sobald die Spiele hinter uns liegen, haben wir vielleicht ein wenig Zeit, in Erinnerungen zu schwelgen. Die Sache ist die, Aruni verweilt nicht in der Vergangenheit – sie konzentriert sich auf die Zukunft“, so die Entwickler.

Weitere Details zur heutigen Ankündigung findet ihr auf der offiziellen Website.

