Silent Hill: Weiteres Gerücht zur Enthüllung auf den Game Awards

Erwartet uns noch in diesem Jahr eine Enthüllung zu "Silent Hill"? In letzter Zeit tauchen regelmäßig Gerüchte zu einem Reboot der Reihe auf und auch dieses Mal möchte ein Analyst mehr erfahren haben.

In den letzten Monaten und Jahren tauchte die „Silent Hill“-Reihe immer wieder in der Gerüchteküche auf. Könnte Konami an einem Reboot der Horrormarke arbeiten? Könnte dies exklusiv für die PlayStation 5 geschehen? Und was hat eigentlich Hideo Kojima damit zu tun? Alles Fragen, die immer wieder vom Neuen angespült werden.

Kehrt Konami tatsächlich zu Silent Hill zurück?

Und auch heute erreicht uns ein weiteres Gerücht, das der Analyst Roberto Serrano auf Twitter in Umlauf brachte. Demnach soll ein neues „Silent Hill“ im Rahmen der Game Awards für die PlayStation 5 enthüllt werden. Allerdings verriet Serrano nicht, woher er diese Information erhalten haben soll. Dementsprechend sollte man jegliche Andeutung mit höchster Vorsicht genießen.

Die Game Awards finden in diesem Jahr am 10. Dezember statt und werden ein weiteres Mal von Geoff Keighley produziert und moderiert. Da man auf ein Livepublikum verzichten muss, sollte man eine reine digitale Veranstaltung erwarten können, die mit allerlei Neuankündigungen gespickt ist. Zudem werden die besten Spiele des Jahres in verschiedensten Kategorien ausgezeichnet.

Mehr zum Thema: Silent Hill – Weitere Quelle stützt die Gerüchte um das Comeback der Reihe

Bereits vor kurzem hatte Kinda Funny Games‘ Imran Khan in Aussicht gestellt, dass eine Ankündigung im Rahmen der Game Awards erfolgen könnte. So sagte er: „Wenn Sony auch ein Silent Hill macht – was wir nicht wissen, das sind nur Gerüchte – würde ich annehmen, dass Sony kein Teil von [Kojimas Projekt] ist, wenn sie ein separates, Silent Hill-ähnliches Spiel machen. Aber wer weiß? Die Branche war schon seltsamer als das. Ich denke, die Gerüchte sind glaubwürdig und ich weiß, dass die Leute, die angeblich an Silent Hill beteiligt sind, an etwas arbeiten.“

Sobald entsprechende Details zu einem möglichen „Silent Hill“ enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

RUMOR👀

12.10 THE GAME AWARDS – World Premiere KONAMI | PS5

SILENT HILL _ Picture not representative of any official announcement pic.twitter.com/MBt0ONle7z — Roberto Serrano‘ (@geronimo_73) October 31, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Silent Hill