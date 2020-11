Call of Duty Black Ops Cold War: Shooter erscheint ungeschnitten in Deutschland

Wie bekannt gegeben wurde, erscheint "Call of Duty: Black Ops Cold War" hierzulande in einer komplett ungeschnittenen Fassung. Wer möchte, kann die Kampagne zudem mit den englischen Originalsprechern genießen.

"Call of Duty: Black Ops Cold War" erscheint im November.

Da auch „Call of Duty: Black Ops Cold War“ nicht mit einer expliziten Gewaltdarstellung geizt, dürfte sich der eine oder andere sicherlich die Frage gestellt haben, ob in der deutschen Fassung möglicherweise mit entsprechenden Einschnitten zu rechnen ist.

Um diesbezüglich für Klarheit zu sorgen, meldete sich heute der verantwortliche Publisher Activision Blizzard zu Wort und gab bekannt, dass auch die deutsche Fassung von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ komplett ungeschnitten veröffentlicht wird. Doch damit nicht genug.

Genießt die Kampagne mit den englischen Originalsprechern

Darüber hinaus bestätigte Activision Blizzard, dass Spieler, die die Kampagne von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ gerne in ihrer ursprünglichen Fassung genießen möchten, die Möglichkeit erhalten, auf die englischsprachigen Originalsprecher zurückzugreifen.

„Black Ops Cold War bietet ein packendes Erlebnis und führt die Spieler in die Tiefen des angespannten geopolitischen Universums der frühen 1980er Jahre – nichts ist so, wie es auf den ersten Blick scheint. Neben der Kampagne bietet Call of Duty: Black Ops Cold War auch ein Arsenal von Waffen und Ausrüstung aus dem Kalten Krieg für die nächste Generation von Black Ops-Multiplayer-Kämpfen sowie ein brandneues kooperatives Zombies-Erlebnis“, heißt es zu den Inhalten des Shooters.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ erscheint am 13. November 2020 für den PC, die Xbox One, die PS4 und die Xbox Series X/S. Die PS5-Version folgt am 19. November 2020.

Quelle: Pressemitteilung

