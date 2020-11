Dontnod Entertainment: Life is Strange-Macher hat sechs Spiele in Arbeit

Fans von Dontnod Entertainment können in Zukunft deutlich mehr Spiele des Studios erwarten. Momentan befinden sich sechs Projekte in Arbeit.

"Life is Strange" zählt zu den großen Hits von Dontnod Entertainment.

Dontnod Entertainment zählt zu den Studios, die in den vergangenen Jahren einen Aufstieg vollziehen konnten. Nach einem weniger überzeugenden „Remember Me“ gelang es dem Unternehmen, mit „Life is Strange“ den Massenmarkt zu erreichen. Es folgten Projekte wie „Vampyr“ und „The Awesome Adventures of Captain Spirit“. Und in Kürze steht der Launch von „Twin Mirror“ auf dem Programm.

Dontnod Entertainment will aber bedeutend mehr. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, ein noch größeres Studio mit deutlich mehr Veröffentlichungen zu werden. In einem Interview mit Venturebeat sprach der Entwickler über das Studios und über kommende Projekte.

Das Studio wächst

Im Zuge des Gesprächs betonte Oskar Guilbert, CEO von Dontnod, dass der Entwickler derzeit ein halbes Dutzend Spiele in Arbeit hat. „Unser Studio wächst, derzeit sind sechs Spiele in Produktion“, so seine Worte. „Unsere jüngsten Veröffentlichungen waren sehr erfolgreich in Bezug auf die Pressestimmen und Annahme durch die Spieler. Ich bin sehr stolz darauf.“

Eines der sechs Spiele, die Guilbert im Interview erwähnte, ist wahrscheinlich „Twin Mirror“, das erste selbstveröffentlichte Spiel von Dontnod. Der Launch soll am 1. Dezember 2020 erfolgen. Darüber hinaus ist bekannt, dass Dontnod und Focus Home Interactive – die bereits bei „Vampyr“ zusammengearbeitet haben – an einem weiteren Projekt werkeln. Es sei eines „der ehrgeizigsten in der Geschichte des Publishers und des Studios“.

Auch sprach Guilbert über das neue Studio in Montreal: „Für uns war es wirklich wichtig, weil wir natürlich näher an unseren Spielern in Nordamerika sein wollten, aber auch, weil der größte Teil unserer Spielerbasis in Nordamerika liegt und unsere Spiele wie Life is Strange in Nordamerika stattfinden. Montreal ist auch eines der größten Videospiel-Ökosysteme der Welt.“

Während feststeht, dass in den kommenden Monaten und Jahren mehr Spiele auf dem Hause Dontnod Entertainment zu sehen sein werden, bleibt zu hoffen, dass das Unternehmen nicht über den eigenen Ehrgeiz stolpert. Zunächst könnt ihr euch mit weiteren Meldungen zu „Twin Mirror“ beschäftigen.

