GTA Online: In dieser Woche mit Boni für Zielscheibenrennen und mehr

Auch in dieser Woche warten in der Welt von "GTA Online" neue Boni und Specials auf die Spieler. Wir verraten euch, worauf ihr euch im Detail freuen dürft.

"GTA Online": Neue Boni in dieser Woche.

Wie die Entwickler von Rockstar Games im Zuge einer aktuellen Mitteilung bekannt gaben, stehen in „GTA Online“ ab sofort neue Boni und Specials bereit.

Wer in den kommenden Tagen Zielscheibenrennen bestreitet, darf sich beispielsweise über die dreifache Anzahl an Erfahrungspunkten und GTA-Dollar freuen. Doppelte Belohnungen hingegen werden euch in allen Events im freien Modus und in den Biker-Verkaufsmissionen eingeräumt. Kostenlos wechselt in dieser Woche das Totenschädeldesign für den Thruster den Besitzer.

Um in den Genuss des kostenlosen Extras zu kommen, müsst ihr euch in dieser Woche lediglich in „GTA Online“ einloggen. Etwas Glück benötigt ihr für den „Vapid Caracara 4×4 im Atomic-Design“. Dieser wartet in dieser Woche als Hauptpreis am Glücksrad. Ebenfalls kostenlos angeboten werden in den nächsten Tagen alle Pistolen bei „Ammu-Nation“.

Auch die Schnäppchenjäger unter euch kommen in dieser Woche natürlich auf ihre Kosten und sparen 40 Prozent beim Kauf der Biker-Clubhäuser und Biker-Unternehmen. Rabatte in Höhe von 40 Prozent warten zudem beim Kauf der folgenden Fahrzeuge: Vapid Desert Raid, Vapid Trophy-Truck, Vapid FMJ und BF Ramp Buggy. Folgende Fahrzeuge können mit einer Preisreduzierung von 30 Prozent erworben werden: Mammoth Thruster, Maxwell Vagrant und HVY Barrage.

Anbei eine Übersicht über die Prime-Boni der neuen Woche.

Die Prime-Boni in der Übersicht

Prime-Gaming-Boni: 200.000 GTA-Dollar Bonus fürs Spielen in dieser Woche

Prime-Gaming-Rabatte: 80 Prozent auf den Emperor ETR1 und 70 Prozent auf die LF-22 Starling sowie den Nachtclub in Vespucci kostenlos

