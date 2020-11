Need for Speed Hot Pursuit: Remastered-Version im Videovergleich

In einem neuen Video zu "Need for Speed Hot Pursuit Remastered" wird die überarbeitete Neuauflage mit dem verglichen, was das Rennspiel vor zehn Jahren zu bieten hatte.

Electronic Arts veröffentlicht in dieser Woche „Need for Speed Hot Pursuit Remastered“. Es ist eine überarbeitete Neuauflage des 2010 erschienenen Rennspiels. Doch was hat sich in den vergangenen zehn Jahren getan? Dieser Frage stellt sich Gamingbolt in einem Video, das wir unterhalb dieser Zeilen eingebettet haben.

Nicht rundum zufriedenstellend

So richtig zufrieden scheint die Publikation mit den Neuerungen und Verbesserungen nicht zu sein: „So spät in der Konsolengeneration haben wir etwas mehr erwartet, auch wenn Need for Speed Hot Pursuit Remastered kein völlig neues Spiel ist. Das Gesamterlebnis hält sich gut, aber das liegt vor allem daran, dass Criterions ursprüngliches Spiel aus dem Jahr 2010 in puncto Grafik und Spielerlebnis der Zeit weit voraus war.“

EA zufolge bringt das Remaster von „Need for Speed Hot Pursuit“ qualitativ hochwertigere Modelle mit sich, was sich an den Fahrzeugen durchaus bemerkbar macht, wie schon ein vorangegangener Grafikvergleich unter Beweis stellen konnte. Auch die aktualisierte Beleuchtung macht optisch einen besseren Eindruck.

Doch auch wenn die Innovationen ausbleiben, sollte beachtet werden, dass es sich um kein Spiel handelt, das zum Vollpreis verkauft wird. Bei Amazon könnt ihr „Need for Speed Hot Pursuit Remastered“ sogar für knapp über 30 Euro vorbestellen. Nachfolgend haben wir die Produkteinträge für euch verlinkt.

Im PlayStation Store zahlt ihr momentan 39,99 Euro.

Erscheinen wird „Need for Speed Hot Pursuit Remastered“ am 6. November 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Nachfolgend seht ihr das anfangs erwähnte Vergleichsvideo:

