PS5: 1440p-Auflösung wird nicht nativ unterstützt

Vor einigen Tagen kam das Gerücht auf, dass die PS5 eine native Unterstützung der 1440p-Auflösung bieten wird. Der Monitorhersteller BenQ verwies auf den eigenen Seiten auf die Kompatibilität und zog den Hinweis später wieder zurück.

Inzwischen gibt es ein offizielles Statement zu diesem Thema. Gegenüber IGN Italien erklärte Sony, dass die Käufer der PS5 auf die native Unterstützung der 1440p-Auflösung verzichten müssen.

Support via Scaling

Das bedeutet natürlich nicht, dass Spieler, die einen entsprechenden Monitor besitzen, zwangsläufig ein anderes Gerät kaufen müssen. Das Ergebnis dürfte sie allerdings dazu ermuntern. Zwar kann ein 1440p-Bildschirm an die PS5 angeschlossen werden, doch wird wahrscheinlich ein auf 1440p hochskaliertes 1080p-Signal zu sehen sein. Das ist nichts Neues. Denn auch die PS4 Pro unterstützte nur 1080p und 4K nativ.

Für Spieler, die ohnehin einen TV verwenden, dürfte das heutige Dementi keine große Rolle spielen. Die überwiegende Mehrheit der Fernseher bietet einen 1080p- oder 4K-Support. 1440p-Bildschirme sind hingegen eher etwas, mit dem PC-Spieler angesprochen werden. Allerdings gibt es auch Konsolenspieler, die ihre Hardware mit einem PC-Monitor verbinden.

Unabhängig davon, welches Anzeigegerät ihr nutzt: Die PS5 startet am 12. November 2020 in den Vereinigten Staaten sowie am 19. November 2020 in Europa. Die Preise liegen bei 400 Euro (Digital Edition), 500 Euro (Standardmodell) und rund 700 Euro (eBay-Angebote).

Vorbestellungen werden momentan nicht mehr angenommen. Und auch der Besuch des stationären Handels ist am Launchtag der PS5 nicht sehr erfolgversprechend.

