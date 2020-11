PS5: In Deutschland am Veröffentlichungstag kein Ladenverkauf

Sony hat es nun explizit für Deutschland und andere Länder bestätigt: Am Launchtag der PS5 werdet ihr nicht in der Lage sein, in den Läden ein Exemplar der PS5 zu kaufen.

Die PS5 kommt am 19. November 2020 in den Handel - mehr oder weniger.

Nachdem Sony Japan auf dem lokalen PlayStation Blog die Bestätigung herausgab, dass zum Launch der PS5 keine Konsolen in den Verkaufsregalen der Händler liegen werden, folgte ein identisches Statement auf den europäischen und amerikanischen PlayStation Blogs.

Laut der Angabe von Sony werden am Veröffentlichungstag der PS5 „keine Konsolen direkt im Handel“ erhältlich sein. Das Unternehmen möchte „alle Spieler, Händler und Angestellten“ schützen und im Zuge der COVID-19-Pandemie Ansammlungen vermeiden.

„Damit alle Spieler, Händler und Angestellten vor COVID-19 in Sicherheit sind, bestätigen wir heute, dass am Veröffentlichungstag (19. November) alle Verkäufe über die Online-Shops unserer Handelspartner laufen“, so Sony auf dem PlayStation Blog.

Campt nicht vor den Läden

Zumindest am Veröffentlichungstag der PS5 könnt ihr euch also den Gang zum Händler sparen, sofern ihr keine Konsole vorbestellt habt. Entsprechend legte es Sony den Interessenten ein weiteres Mal nahe, auf die üblichen Camps vor den Läden zu verzichten.

„Wir bitten euch, dass ihr euch nicht vor den lokalen Handelspartnern anstellt oder dort campt, in der Hoffnung, eine PS5-Konsole kaufen zu können. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und tätigt euren Kauf online“, heißt es auf dem PS Blog.

Natürlich ist es möglich, am Launchtag der PS5 vorbestellte Exemplare abzuholen. Allen Kunden, die bei den lokalen Händlern eine PS5 vorbestellen konnten, rät das Unternehmen, sich an die Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen des jeweiligen Geschäftes zu halten. Einzelheiten dazu gebe es beim Spielehändler eures Vertrauens.

„Wir möchten uns ganz besonders bei unserer Community für ihre fortlaufende Unterstützung in diesem Jahr bedanken. Wir freuen uns auf die nächste Generation des Spielens“, heißt es ergänzend.

Zum Thema

Im heutigen Statement verweist Sony zwar mehrfach darauf, dass am 19. November 2020 keine Konsolen in den Verkaufsregalen liegen werden. Doch sollte nicht zwangsweise davon ausgegangen werden, dass sich die Situation in den Tagen danach ändern wird. In Deutschland gilt die PS5 quasi als ausverkauft und die zugesicherten Exemplare gingen offenbar ausschließlich in den Onlinevertrieb.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5