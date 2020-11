Spider-Man Miles Morales: Der deutsche TV-Spot zum nahenden Launch

In wenigen Tagen erscheint "Spider-Man: Miles Morales" für die PS4 und die PS5. Der frisch veröffentlichte deutsche TV-Spot stimmt auf das vor euch liegende Abenteuer ein.

"Spider-Man: Miles Morales" erscheint für die PS4 und die PS5.

Mit „Spider-Man: Miles Morales“ erscheint in wenigen Tagen der neueste Streich aus dem Hause Insomniac Games für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

Um euch noch einmal auf den nahenden Launch einzustimmen und gleichzeitig Lust auf mehr zu machen, stellte Sony Interactive Entertainment heute den offiziellen deutschsprachigen TV-Spot zu „Spider-Man: Miles Morales“ bereit. Den Spot, der den Protagonisten und diverse seiner Widersacher zeigt, haben wir wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden.

Aus Macht erwächst Verantwortung

In „Spider-Man: Miles Morales“ übernehmt ihr die Kontrolle über den namensgebenden Protagonisten Miles Morales, der zunächst vor der Aufgabe steht, sich in seinem Leben zurechtzufinden. Als eine dunkle Macht auf den Plan tritt, muss Miles Gebrauch von seinen übermenschlichen Fähigkeiten machen und in die Fußstapfen von Peter Parker treten.

„Doch als eine finstere Macht sein neues Zuhause zu vernichten droht, wird dem Nachwuchshelden klar, dass aus großer Kraft große Verantwortung folgt. Um Marvels New York zu retten, muss Miles in die Rolle von Spider-Man schlüpfen und sie sich vollkommen zu eigen machen“, so die Entwickler von Insomniac Games weiter.

„Spider-Man: Miles Morales“ erscheint am 12. November 2020 für die PS4. Die PS5-Version fungiert als Launch-Titel der neuen Konsolen und wird hierzulande ab dem 19. November 2020 erhältlich sein.

