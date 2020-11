Spider-Man Miles Morales: Entwickler warnen die Spieler vor Spoilern

"Spider-Man: Miles Morales" erscheint für die PS4 und die PS5.

Langsam aber sicher nähert sich der Release von Insomniac Games‘ Superhelden-Abenteuer „Spider-Man: Miles Morales“ mit großen Schritten.

Wenig verwunderlich also, dass in diesen Tagen die ersten Kopien des Titels in freier Wildbahn auftauchen. Dies hat leider auch zur Folge, dass in den Weiten des Internets mit unschönen Spoilern zu rechnen ist. Vor diesen warnt im Rahmen eines frisch veröffentlichten Tweets Insomniac Games‘ Community-Director James Stevenson und wies darauf hin, dass sich Spieler, die möglichst unbelastet an „Spider-Man: Miles Morales“ herangehen möchten, in den kommenden Tagen entsprechend vorsichtig durch das Netz bewegen sollten.

Tretet in die Fußstapfen von Peter Parker

„Wir befinden uns an dem Zeitpunkt, an dem Kopien aus allen möglichen Quellen in die Hände der Menschen gelangen. Wenn Sie also Angst vor Spoilern haben sollten, sei es hinsichtlich der Geschichte oder der Anzüge, die wir nicht gezeigt haben, dann seien Sie vorsichtig“, so Stevenson.

In „Spider-Man: Miles Morales“ übernehmt ihr die Kontrolle über den namensgebenden Protagonisten, der vor der Herkulesaufgabe steht, in die Fußstapfen von Peter Parker zu treten und mit dem Einsatz seiner übermenschlichen Kräfte für das Gute zu kämpfen.

„Spider-Man: Miles Morales“ erscheint hierzulande am 12. November 2020 für die PlayStation 4. Die Umsetzung für die PS5 folgt zum Launch der neuen Sony-Konsole am 19. November 2020.

We’re at that time when copies of the game start getting out into people’s hands from all sorts of sources. So if you care about spoilers, whether they be for the story or suits we haven’t shown, be careful. — James Stevenson (@JamesStevenson) November 3, 2020

