The Pathless: PS5-Launch-Titel im neuen Video – Der Soundtrack im Fokus

Wenige Tage vor dem Release wurde ein neues Behind-the-Scenes-Video zum Fantasy-Adventure "The Pathless" veröffentlicht. In diesem dreht sich alles um den Soundtrack des Abenteuers.

"The Pathless" erscheint auch für die PS5.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Annapurna Interactive arbeiteten die Entwickler von Giant Squid in den vergangenen Monaten am Adventure „The Pathless“.

Wenige Tage vor dem offiziellen Release stellten die Macher ein weiteres Video bereit, in dem uns ein Blick hinter die Kulissen ermöglicht wird. In den Mittelpunkt des Geschehens rückt dieses Mal der Soundtrack von „The Pathless“, der laut offiziellen Angaben musikalische Traditionen aus Tuwa, Skandinavien, China, Osteuropa, der Mongolei, den Appalachen, Westafrika und Teilen des Nahen Ostens miteinander verbindet. Auf diesem Wege soll eine besonders dichte Atmosphäre geboten werden.

Zwei Darstellungs-Modi auf der PS5

Neben der PlayStation 4 wird auch die PlayStation 5 mit „The Pathless“ versorgt. Auf Sonys neuer Konsole fungiert das Adventure als Launch-Titel und wird zwei unterschiedliche Darstellungs-Modi bieten. Ist euch eine hohe Auflösung wichtig, könnt ihr das Abenteuer in 4K und 30 Bildern die Sekunde spielen. Darüber hinaus ist ein 60FPS-Modus an Bord, in dem die Auflösung entsprechend reduziert wird.

Zum Thema: The Pathless: Frische Eindrücke und Details zum PS5-Launch-Titel

„Flüssige, dynamische Fortbewegung ist der Schlüssel von The Pathless. Die Jägerin bewegt sich schnell, sie durchkämmt die Wälder mit höchster Geschwindigkeit. Das Abschießen von Talismanen – vom Himmel fallende Ziele, verteilt über die gesamte Landschaft – füllen eure Sprintanzeige. Eine Trefferkette behält die Geschwindigkeit bei und jeder erfolgreiche Treffer beschert euch zudem einen winzigen Turbo-Boost, sogar in der Luft“, heißt es zur spielerischen Umsetzung.

„The Pathless“ erscheint am 12. November 2020 für die PS4. Die PS5-Version folgt pünktlich zum Launch der neuen Konsole am 19. November 2020.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Pathless