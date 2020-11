Mass Effect Legendary Edition: Hinweise auf morgige Ankündigung verdichten sich

"Mass Effect": Feiert die originale Trilogie ein Comeback?

Auch wenn eine offizielle Ankündigung nach wie vor auf sich warten lässt, gilt mittlerweile als sicher, dass die originale „Mass Effect“-Trilogie in der Tat ein Comeback feiern wird.

So tauchten in den vergangenen Wochen unter anderem diverse Alterseinstufungen auf, denen sich entnehmen ließ, dass die Klassiker in Form der „Mass Effect: Legendary Edition“ zurückkehren werden. Vor wenigen Tagen hieß es zudem, dass der alljährliche N7-Day, der am morgigen Samstag, den 7. November 2020 stattfindet, mit einem besonderen Panel zu „Mass Effect“ begangen wird.

Weitere Quellen deuten eine baldige Enthüllung an

Im Rahmen des besagten Panels werden unter anderem die beiden Synchronsprecher Mark Meer und Jennifer Hale mit von der Partie sein. Diese liehen den männlichen und weiblichen Versionen von Commander Shepard in der ursprünglichen „Mass Effect“-Trilogie ihre Stimmen. Erschwerend kommt in diesen Stunden hinzu, dass weitere Quellen auf die offizielle Enthüllung der „Mass Effect: Legendary Edition“ am morgigen Samstag hindeuten.

Zum Thema: Mass Effect Legendary Edition: Offizielle Enthüllung am Wochenende?

Darunter der als verlässliche Quelle geltende Eurogamer-Redakteur, der erfahren haben möchte, dass „Mass Effect“-Fans den offiziellen Blog von BioWare morgen ganz genau im Auge behalten sollten. Ähnlich äußerte sich die US-Redakteurin Taylor Lyles. Den unbestätigten Berichten zufolge könnte die offizielle Ankündigung der Remastered-Sammlung um 17 Uhr unserer Zeit über die Bühne gehen.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, findet ihr alle wichtigen Details zeitnah natürlich auch bei uns.

I hear Mass Effect fans should keep an eye on the BioWare blog tomorrow afternoon… https://t.co/NHswyqMtd6 — Tom Phillips (@tomphillipsEG) November 6, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Mass Effect Legendary Edition