PS5: Bestellungen in Kürze wieder möglich

Die PS5 kann in Kürze wieder bestellt werden. Mit GameStop macht der nächste Händler darauf aufmerksam, dass der Verkauf der Konsole am Tag der Veröffentlichung wieder aufgenommen wird.

Ab dem 19. November 2020 kann die PS5 wieder bestellt bzw. reserviert werden.

Die PS5 ist weltweit ausverkauft und kann nicht mehr vorbestellt werden. Doch machte Walmart schon gestern deutlich, dass weitere Kontingente auf dem Weg sind, die zumindest ab dem Launchtag geordert werden können. In den USA nimmt das Unternehmen am 12. November 2020 den Verkauf der PS5 wieder auf.

Weiterer Verkauf bei GameStop

Recht schnell kam der Verdacht auf, dass es sich dabei um keine Aktion handelt, die an Walmart gebunden ist. Und tatsächlich zog heute der nächste Händler mit einer vergleichbaren Ankündigung nach.

GameStop gab soeben auf Twitter bekannt, dass ihr euch ab dem 19. November 2020 im Online-Shop ein Exemplar der PS5 reservieren könnt. Schon in den darauffolgenden Wochen dürft ihr sie in den Händen halten, so die Prognose der Handelskette.

Zugleich weist GameStop nochmals darauf hin, dass ihr am Launchtag der PS5 in den Filialen keine PS5 kaufen könnt. Es werden lediglich die vorbestellten Exemplare herausgegeben.

Ab dem 19.11. könnt ihr weitere heißbegehrte #PS5 auf https://t.co/R7IVLh1XHa reservieren. Ihr werdet sie in den darauffolgenden Wochen schon in Händen halten. 🤗🎮 Am Release Day 19.11. werden – außer den vorbestellten, jedoch keine weiteren Konsolen verfügbar sein. pic.twitter.com/wMTP6jfvZt — gamestopzingde (@gamestopzingde) November 6, 2020

Ziehen weitere Händler nach?

Spekuliert werden kann durchaus, dass hierzulande am 19. November 2020 auch die anderen großen Händler damit beginnen werden, weitere Bestellungen anzunehmen, darunter Amazon, Media Markt und Co.

Auch Sony machte bereits eine derartige Andeutung: „Damit alle Spieler, Händler und Angestellten vor COVID-19 in Sicherheit sind, bestätigen wir heute, dass am Veröffentlichungstag (19. November) alle Verkäufe über die Online-Shops unserer Handelspartner laufen“, so das Unternehmen in dieser Woche.

Da aufgrund des Ausverkaufs momentan keine PS5-Konsolen bestellt werden können, könnte die Aussage darauf hindeuten, dass der Verkauf am Launchtag der Konsole flächendeckend wieder aufgenommen wird – zumindest online. Unklar ist allerdings, wie lange die Kunden im Anschluss warten müssen.

