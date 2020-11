PS5: Installations- und Ladezeiten in Videos

Hierzulande geht es am 19. November 2020 los.

In wenigen Tagen kommt die PS5 auf den Markt. Zu den Kernfeatures der neuen Konsole zählt die Geschwindigkeit, die mit der SSD erzielt wird. Nachdem heute bestätigt wurde, dass der Speicher zunächst nicht erweitert werden kann, folgten Videos, die sich den Installations- und Ladezeiten widmen.

Es wird blitzschnell

Im ersten der unten eingebundenen Videos zur PS5 wird zunächst gezeigt, wie blitzschnell die Installation von „Need for Speed Hot Pursuit“ erfolgt. Im Grunde kann das Spiel direkt nach dem Download gestartet werden. Bei anderen Spielen, die deutlich größer sind, darunter das kommende „Call of Duty Black Ops Cold War“ , kann die Zeit natürlich variieren.

Das zweite Video zur PS5 widmet sich den Ladezeiten von „Astro’s Playroom“. Es vergehen etwa fünf Sekunden, bis das Hauptmenü sichtbar wird. Im Fall von „Spider-Man Miles Morales“, das ebenfalls im zweiten Video thematisiert wird, sind es etwa sieben Sekunden.

Das dritte der unten eingebundenen Videos beschäftigt sich wiederum mit dem Interface der PS5 und verdeutlicht, wie ihr zwischen den Spielen hin und herwechseln könnt. Und auch der Frage, wie laut die PS5 ist, wird in der Videosammlung nachgegangen. Das vierte Video nimmt sich diesem Thema an.

Selbst Hand anlegen könnt ihr schon bald, sofern ihr rechtzeitig vorbestellen konntet. Erscheinen wird die PS5 am 12. November 2020 in den USA und weiteren ausgesuchten Ländern. Deutschland ist am 19. November 2020 an der Reihe. Sony gab bereits bekannt, dass am Launchtag in den lokalen Läden keine PS5-Konsolen gekauft werden können.

