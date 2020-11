PS5: Accolades-System soll euch für positives Verhalten belohnen

Auch zum Start in das Wochenende erreichen uns frische Details zur PS5. Wie es heißt, wird das euer PSN-Profil auf der PlayStation 5 durch das sogenannte Accolades-System erweitert. Dieses soll euch für ein positives Verhalten im Online-Multiplayer belohnen.

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Europa.

Auch auf der PlayStation 5 werden Themen wie die Community oder der Online-Multiplayer der kommenden PS5-Titel natürlich eine wichtige Rolle spielen.

Um im PlayStation Network für eine möglichst angenehme Atmosphäre zu sorgen, wird Sony Interactive Entertainment auf der PlayStation 5 das sogenannte Accolades-System einführen. Wie es in der Beschreibung heißt, ist dieses über das PSN-Profil aufrufbar und umfasst Auszeichnungen, die euch für ein gutes Verhalten, euren Sportsgeist oder eure Hilfsbereitschaft belohnen. Dadurch sollen die Spieler dazu animiert werden, „die Ideale von PlayStation zu verkörpern“.

Auszeichnungen werden anonym vergeben

Die Auszeichnungen des Accolades-Systems werden in den drei Kategorien „Hilfsbereit“, „Gutes Benehmen“ und „Fairness“ vergeben. Als hilfreiche Nutzer gelten Spieler, die beispielsweise Anfänger an die Hand nehmen oder ihr Team tatkräftig unterstützen. Zum guten Benehmen gehören ein freundliches Auftreten oder eine offene Kommunikation mit anderen Nutzern. Fairness-Punkte hingegen werden gesammelt, indem ihr euch in Online-Spielen „positiv, ehrenwert und respektvoll“ verhaltet.

Die Auszeichnungen, die ihr von anderen PlayStation Network-Nutzern erhaltet, werden auf Ihrer Profilübersichtsseite angezeigt. Zu beachten ist, dass ihr pro Multiplayer-Spiel lediglich eine Auszeichnung vergeben könnt – und auch nur an Spieler, die sich nicht auf eurer PSN-Freundesliste befinden. Ebenfalls zu beachten ist, dass der gleiche Nutzer nur alle zwölf Stunden bewertet beziehungsweise mit einer Auszeichnung versehen werden kann.

In Europa wird die PlayStation 5 ab dem 19. November 2020 erhältlich sein und in zwei unterschiedlichen Versionen ausgeliefert. Die klassische Variante wird zum Preis von 499,99 Euro ins Rennen geschickt. Wer auf ein optisches Laufwerk verzichten kann und seine Spiele ohnehin nur noch in Form von Downloads bezieht, kommt bei der 399,99 Euro teuren Digital-Edition der PS5 auf seine Kosten.

