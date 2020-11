Ghost of Tsushima: Update 1.15 steht bereit – Die Optimierungen im Detail

"Ghost of Tsushima" ist exklusiv für die PS4 erhältlich.

Via Twitter bestätigten die Entwickler von Sucker Punch, dass mit sofortiger Wirkung ein neues Update zum Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ bereit steht.

Das Update hebt den Titel auf die Version 1.15 und bringt kleine Optimierungen und Bugfixes mit sich. Zum einen wurden die Loot-Drops im kooperativen Modus „Ghost of Tsushima Legends“ angepasst. Laut offiziellen Angaben wurde dafür gesorgt, dass sich Spieler mit einem Gegenstands-Level von 105 in Nightmare-Story-Missionen und „The Tale of Iyo“-Kapiteln auf mehr Beute freuen dürfen, die sich auf ihrem Level befindet.

Hinzukommen kleinere Bugfixes, durch die die Verbindungsprobleme, mit denen die Spieler im Coop-Modus vereinzelt zu kämpfen hatten, reduziert werden sollen. „Ghost of Tsushima Legends“ kann von allen, die das Hauptspiel besitzen, ohne zusätzliche Kosten gespielt werden, und bietet euch die Möglichkeit, euch mit anderen Spielern zusammenzuschließen, um kooperative Missionen in Angriff zu nehmen.

Darüber hinaus warten knackige Raids und abwechslungsreiche Herausforderungen, die in wöchentlichen Abständen aktualisiert werden. „Ghost of Tsushima Legends“ ist exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich und kann dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität auch auf der PlayStation 5 gespielt werden.

Patch 1.15 for #GhostOfTsushima is now live. Adjusted gear drops in Nightmare Story missions and The Tale of Iyo chapters so Ki 105 gear is more likely to drop for players 105 and above. Various Legends bug fixes, including disconnects for some users, have also been improved.

