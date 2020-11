PS5: Umfangreiche FAQ beantwortet Fragen

Sony hat zur PlayStation 5 eine umfangreiche FAQ veröffentlicht, in der nochmals bekannte Details aufgeführt sind, aber auch neue Infos auftauchen.

Am 19. November 2020 geht es los.

Sony hat auf dem offiziellen PlayStation Blog unzählige Informationen zur PS5 veröffentlicht. Nicht alle der genannten Details sind wirklich neu. Beispielsweise geht das Unternehmen nochmals auf die Release-Termine der Konsole ein, nennt die Unterschiede zwischen dem Standardmodell und der Digital Edition und betont, dass die neue Konsole vorerst nur in der bekannten Farbversion angeboten wird.

Bekannt sind ebenfalls der Lieferumfang, der Geschwindigkeitsvorteil der SSD und die Besonderheiten bei der Installation von Spielen. So wird es möglich sein, über eine Funktion namens „Bevorzugte Installation“ bestimmte Teile eines Spiels zu priorisieren, beispielsweise den Multiplayer-Part oder die Kampagne.

Auch wird in der FAQ zur PS5 nochmals erwähnt, dass die PS5 vorerst nicht die Möglichkeit bieten wird, PS5-Spiele auf ein externes USB-Laufwerk zu übertragen. „Wir untersuchen derzeit Möglichkeiten, um Spielern zu gestatten, PS5-Spiele auf einem USB-Laufwerk zu speichern (aber nicht zu spielen). Diese werden ggf. in einem zukünftigen Upgrade bereitgestellt“, so Sony.

Ebenfalls bekannt: Der Support der Speichererweiterung folgt erst mit einem System-Update nach dem Launch der PlayStation 5. Weitere Themen sind die 3D-Audio-Unterstützung, die Leistung der PlayStation 5, die verfügbaren Tasten sowie Tipps zur Aufstellung der neuen Konsole. Die komplette FAQ, die äußerst umfangreich ist, haben wir nachfolgend verlinkt:

Zu den aufgegriffenen Themen zählen letztendlich:

Hardware-Spezifikationen sowie Details zur SSD-Festplatte und Features wie 3D-Audio

DualSense Wireless-Controller

PS5-Spiele, Abwärtskompatibilität von PS4-Spielen und die PS Plus Collection

Peripherie und Zubehör, Unterstützung von PlayStation VR, HD-Kamera, Medienfernbedienung sowie Details zu Headsets und weiteren Anschlussmöglichkeiten

Benutzererfahrung der PS5 samt Erklärung der Apps und Online-Funktionen

Zum Thema

Erscheinen wird die PS5 hierzulande am 19. November 2020 zumindest für all jene, die rechtzeitig vorbestellen konnten. Weitere Bestellungen werden online ab dem Launch-Tag entgegengenommen, wie in der vergangenen Woche mehrere Händler signalisierten.

