Devil May Cry 5 Special Edition: Launch-Trailer veröffentlicht

Passend zur bevorstehenden Veröffentlichung des Hack'n'Slay-Games "Devil May Cry 5: Special Edition" veröffentlichten die Verantwortlichen nun den Launch-Trailer.

"Devil May Cry 5: Special Edition" erscheint unter anderem für die PlayStation 5.

Nachdem vor einigen Tagen ein frischer Gameplay-Trailer zur kommenden „Devil May Cry 5: Special Edition“ erschien, legte Entwickler Capcom gestern den offiziellen Launch-Trailer nach. Darin sehen wir einige neue Szenen mit Vergil sowie bereits bekannte Ausschnitte mit den restlichen Hauptfiguren Nero, V und natürlich Dante. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten ansehen.

Vergil verlangt einen ruhiges Spielstil von euch

Die größte Neuerung der „Special Edition“ ist natürlich Vergil als neuer spielbarer Charakter. Wie schon in der erweiterten Version von „Devil May Cry 4“ besitzt die Figur eine Konzentrationsanzeige, die sich füllt, je ruhiger und präziser ihr spielt. Wenn ihr hingegen während der Kämpfe rennt oder einfach drauf los schnetzelt, leert sich die entsprechende Leiste wieder. Neben Vergil gibt es mit dem „Legendary Dark Knight“-Modus noch einen neuen Schwierigkeitsgrad, in dem ihr euch gegen zahlreiche Feinde erwehren müsst, die den ganzen Bildschirm füllen.

Ansonsten profitiert Capcoms Action-Game selbstverständlich von der gesteigerten Leistung der Next-Generation-Konsolen. Das Spiel unterstützt auf PlayStation 5 und Xbox Series X beispielsweise Ray-Tracing. Passend hierzu stehen zwei unterschiedliche Darstellungsmodi zur Verfügung: 4k mit 30 FPS oder 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde. Ohne Ray-Tracing sind es hingegen in 4k 60FP und in 1080p bis zu 120 FPS. Mit dem Turbo-Modus, der die Spielgeschwindigkeit um 20% steigert, könnt ihr die Action übrigens noch etwas schneller machen.

„Devil May Cry 5: Special Edition“ erscheint hierzulande am 10. November 2020 für die Xbox Series X und die Xbox Series S. Die Umsetzung für die PlayStation 5 folgt pünktlich zur Markteinführung der neuen Sony-Konsole am 19. November 2020.

Wie gefällt euch der Launch-Trailer und wollt ihr euch „Devil May Cry 5: Special Edition“ holen?

