Marvel’s Spider-Man: Gamesave-Transfer für Remaster bestätigt

Eure Speicherdaten könnt ihr auch im Remaster nutzen.

Sony Interactive Entertainment und Insomniac Games sorgten vor einigen Wochen für Frust bei den Besitzern von „Marvel’s Spider-Man“. Der Titel kann dank „Spider-Man Remastered“ zwar in einer erneuerten Version auf der PS5 gespielt werden. Doch hieß es damals, dass der Speicherstand auf der alten Konsolen bleibt.

„Speicherdaten werden nicht vom Original in das Remaster übertragen“, so die Unternehmen damals.

Nachdem die Entwickler reichlich Kritik ernten mussten, folgte heute ein Tweet, der die Stimmung wieder aufhellen dürfte. Mit einem Update wird „Marvel’s Spider-Man“ um den Savegame-Transfer erweitert. Das heißt, Besitzer der Remastered-Version, die ein Teil der Ultimate Edition von „Spider-Man Miles Morales“ ist, können in der neuen Version dort weitermachen, wo sie auf der PS4 aufgehört haben.

Doch nicht nur der Gamesave-Transfer wird mit dem Update in das Original gebracht. Auch können sich die Besitzer dieser Edition auf die Kostüme einstellen, die für die Remastered Edition angekündigt wurden.

Insomniac Games im heutigen Tweet: „Wir haben euch gehört. In einem kommenden Update für Spider-Man (PS4) werden wir die Möglichkeit hinzufügen, eure Speicherdaten in Richtung Marvel’s Spider-Man Remastered zu exportieren. Dieses Update wird dem PS4-Spiel auch die drei neuen Anzüge aus der Remastered Edition hinzufügen. Wir erwarten dieses Update um Thanksgiving herum.“

Ein anderer Kritikpunkt wurde bisher nicht ausgeräumt: Der Kauf der Ultimate Edition von „Spider-Man Miles Morales“ ist bislang die einzige Möglichkeit, das Remaster in den eigenen Besitz zu bringen. Der Preisunterschied zwischen der Standard- und Ultimate Edition liegt derzeit bei rund 20 Euro.

Bis zum Launch der PS5 vergeht noch etwas mehr als eine Woche. Erscheinen wird die neue Konsole hierzulande am 19. November 2020. Die Vereinigten Staaten, Japan und einige andere Länder sind bereits am kommenden Donnerstag an der Reihe. Der Launch der Xbox Series X/S erfolgte am heutigen 10. November 2020.

We have heard you – in an upcoming update for #SpiderManPS4, we will add the ability to export your save to Marvel’s Spider-Man Remastered. This update will also add the three new suits from Remastered to the PS4 game. We expect to bring you this update around Thanksgiving. pic.twitter.com/EqoKnto3FV

— Insomniac Games (@insomniacgames) November 9, 2020