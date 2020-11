Mortal Kombat 11 Ultimate: Aus Krossplay wird das Kross-Generation-Feature

"Mortal Kombat 11 Ultimate" liefert einen Cross-Gen-Multiplayer.

In wenigen Tagen veröffentlichen die US-Entwickler der NetherRealm Studios mit „Mortal Kombat 11 Ultimate“ eine inhaltlich überarbeitete Fassung des düsteren Fighting-Titels.

Via Twitter wiesen die Macher darauf hin, dass sich die Spieler im Rahmen der Neuauflage über diverse neue Inhalte freuen dürfen. Darunter das sogenannte Kross-Generation-Feature, hinter dem sich nichts anderes als ein generationenübergreifender Cross-Plattform-Multiplayer versteckt. Dieser bietet Casual-Matches, in denen Spieler auf der PS4, der PS5, der Xbox One und der Xbox Series X/S gegeneinander antreten können.

Wie es weiter heißt, bleiben „Mortal Kombat 11“-Spieler auf der Switch und dem PC beim Kross-Generation-Feature außen vor. „Mortal Kombat 11 Ultimate“ wird am 17. November 2020 für alle gängigen Plattformen veröffentlicht und umfasst neben zwei Story-Kampagnen unter anderem den zweiten Kombat-Pass. Dieser bringt mit Mileena, Rain und John Rambo drei neue Charaktere mit sich.

Ebenfalls an Bord befindet sich die „Aftermath“-Erweiterung mit ihren Charakteren Fujin, Sheeva und RoboCop sowie zehn exklusiven Skins. Wer „Mortal Kombat 11“ bereits für die Xbox One oder die PS4 sein Eigen nennen sollte, kann seine Kopie einem kostenlosen Upgrade auf die jeweilige Next-Gen-Version unterziehen.

Auf der PS5 und der Xbox Series X bietet der Fighting-Titel technische Verbesserungen wie eine dynamische 4K-Auflösung, eine optimierte Grafik oder kürzere Ladezeiten.

On Nov 17, Krossplay will become Kross Generation for Playstation & Xbox players. Toggle the feature in settings to play Casual matches w/ players on PS5, PS4, Xbox Series XIS, & Xbox One, as well as in designated Online Rooms. This feature will not be available on Switch or PC. pic.twitter.com/kDWMz5mUG9

— Mortal Kombat 11 Ultimate (@MortalKombat) November 9, 2020