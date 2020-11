PlayStation Plus: So geht es nach dem Launch der PS5 weiter

Mit dem nahenden Verkaufsstart der PS5 dürfte sicherlich die Frage aufkommen, wie es denn mit dem Angebot von PlayStation Plus weitergeht. In einem kurzen Statement nannte Sony Interactive Entertainment erste Details zur Zukunft des Angebots.

PlayStation Plus: Weiterhin mit "kostenlosen" PS4-Titeln.

In den kommenden Tagen wird Sony Interactive Entertainment mit der PlayStation 5 das neueste Konsolen-Flaggschiff des Unternehmens ins Rennen schicken.

Wie bereits bestätigt wurde, wird PlayStation Plus auch auf der PS5 benötigt, um Zugriff auf Features wie den Online-Multiplayer, exklusive Demos oder bestimmte Funktionen des neuen HUDs zu erhalten. Diesbezüglich ändert sich für euch also nichts. Doch wie ist es eigentlich um die PlayStation Plus-Titel bestellt, die in monatlichen Abständen zur Verfügung gestellt werden und von Abonnenten ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden können?

Auch „kostenlose“ PS5-Titel sind geplant

In einem kurzen Statement ging Sony Interactive Entertainment auf die Zukunft von PlayStation Plus ein und wies darauf hin, dass ihr euch weiterhin auf zwei „kostenlose“ PS4-Titel pro Monat freuen dürft. Doch damit nicht genug. Auch PlayStation 5-Titel werden vereinzelt ein Bestandteil des PlayStation Plus-Angebots sein. In welchen Abständen diese veröffentlicht werden, wurde allerdings nicht verraten.

Stattdessen hieß es lediglich: „Alle PlayStation Plus-Mitglieder erhalten weiterhin mindestens zwei großartige PS4-Spiele pro Monat. Unser Ziel ist es, regelmäßig PS5-Spiele zur monatlichen Spielauswahl hinzuzufügen.“ Für die PS4-Spieler unter euch ändert sich vorerst also nichts.

Zum Thema: PS Plus November 2020: Gratis-Games zum Download bereit

Zu den bereits bestätigten PS5-Titeln gehört „Bugsnax“, das pünktlich zum Launch der PlayStation 5 in diesem Monat ein Bestandteil von PlayStation Plus sein wird. Darüber hinaus wurde kürzlich bekannt gegeben, dass „Destruction AllStars“ im Februar 2021 ohne Zusatzkosten über PlayStation Plus angeboten wird.

Und dann wäre da ja natürlich auch noch die sogenannte „PlayStation Plus“-Collection, die es euch ermöglicht, ausgewählte PS4-Klassiker ohne zusätzliche Kosten auf der PS5 zu spielen.

Quelle: GameSpot

