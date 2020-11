PS5: Designer hatte eine noch größere Konsole im Sinn

Erste Zeichnungen sahen eine noch größere Konsole vor.

Die PS5 zählt wahrlich nicht zu den kleinsten Konsolen auf dem Markt. Doch das erste Konzept sah eine noch größere Hardware vor. Davon berichtet die Person, die für das Design des PS4-Nachfolgers verantwortlich ist.

Yujin Morisawa räumte in seinem Statement allerdings ein, dass seine ersten Entwürfe entstanden, bevor er wusste, was die Techniker mit der Hardware vorhatten.

„Als ich mit dem Zeichnen begann, war sie viel größer, obwohl ich nicht wusste, was auf der technischen Seite passiert“, so Morisawa. „Es ist irgendwie komisch, dass die Ingenieure mir tatsächlich sagten, sie sei zu groß. Also musste ich sie gegenüber der ersten Zeichnung ein wenig verkleinern.“

Platz für die Kühlung

Letztendlich war sich Morisawa im Klaren darüber, dass die PS5 aufgrund ihrer Innenausstattung und der Notwendigkeit, Platz für den Luftstrom und den Kühlkörper zu schaffen, physisch größer sein müsse als die PS4.

„Wir wollten sie viel kleiner haben, deshalb hat sie jetzt die perfekte Größe“, so Morisawa in Bezug auf die ersten Entwürfe. „Wenn ich sie dünner machen würde, gäbe es weniger Luftströmung. Das würde beim Spielen stören. Vom Formfaktor her habe ich eine perfekte Linie um sie herum gezogen und versucht, die perfekte Größe zu treffen.“

Doch wie kam der Designer auf den inzwischen bekannten Look der PS5? „Ich wollte ein Designkonzept erschaffen, das die Energie oder Emotion des Spielers herausbildet, und versuchen, mich dem anzupassen. Ich glaube, dass [das Design] die Aura einer mächtigen Maschine zum Ausdruck bringt. Es sieht vielleicht organisch aus, aber es entstand durch eine sehr präzise Planung.“

Heraus kam am Ende eine Konsole, die eine Größe von 390 mm x 104 mm x 260 mm bzw. 390 mm x 92 mm x 260 mm (Digital Edition) hat. Das Gewicht liegt bei 4,5 bzw. 3,9 Kilogramm. Deutlich kleiner ist die Xbox Series X, deren Maße mit 301 mm × 151 mm × 151 mm angegeben werden. Bei der abgespeckten Xbox Series S sind es 275 mm × 151 mm × 63,5 mm.

Veröffentlicht wird die PlayStation 5 in ersten Ländern schon am kommenden Donnerstag. Der europäische Handel ist am 19. November 2020 an der Reihe. Die Preise liegen bei 399 Euro (Digital Edition) und 499 Euro. Bestellungen werden hierzulande wieder ab dem Tag der Veröffentlichung angenommen. Ein stationärer Verkauf soll am 19. November 2020 nicht erfolgen.

