PS5: Konsole wird ohne einen Web-Browser ausgeliefert

Zumindest in Nordamerika wird mit der PlayStation 5 noch in dieser Woche das neue Konsolen-Flaggschiff aus dem Hause Sony Interactive Entertainment erscheinen.

Kurz vor der Markteinführung der Konsole wurde über ein offizielles FAQ ein weiteres Detail zur Ausstattung der PS5 genannt. Wie es heißt, werdet ihr bei der PlayStation der neuen Generation auf einen klassischen Web-Browser, wie er noch auf der PS3 oder der PS4 mit von der Partie war, verzichten müssen – zumindest zur Markteinführung der Konsole.

Browser könnte mit einem Update nachgereicht werden

Denn während im besagten FAQ darauf hingewiesen wird, dass die „PS5 keine dedizierte Browser-App bietet“, taucht in den System-Settings der PlayStation 5 ein Menüpunkt mit dem Namen „Web Browser“ auf. Aktuell kann allerdings nur spekuliert werden, was es mit diesem im Detail auf sich hat. Denkbar wäre sicherlich, dass die Entscheidung, auf einen Web-Browser zu verzichten, erst in letzter Minute getroffen wurde.

Ebenfalls spekuliert wird, dass sich die Entwickler hier die Möglichkeit, einen Browser per Update nachzureichen, offen gehalten haben. Möglicherweise erfahren wir also schon in wenigen Wochen mehr. In Nordamerika erscheint die PS5 am Donnerstag, den 12. November 2020.

Die europäischen Spieler sind am 19. November 2020 und somit eine Woche später an der Reihe.

