PS5: Priorisierung von TV-Geräten der Grund für den fehlenden 1440p-Support

Eine 1440p-Auflösung wird auf der PS5 nicht unterstützt.

Vor wenigen Tagen bestätigte Sony, dass ihr bei der PS5 auf eine 1440p-Auflösung verzichten müsst. Hideaki Nishino, Senior Vice President bei Sony, bezog jetzt in einem japanischen Mitarbeitergespräch Stellung zur fehlenden 1440p-Unterstützung. Als Grund nannte er kurz und knapp, dass Fernsehgeräte gegenüber Monitoren bevorzugt werden.

Im Gespräch der beiden Führungskräfte sagte Nishino Folgendes zu Masayasu Ito: „Die aktuelle PS5 unterstützt keine 1440p-Ausgabe, aber dies basiert auf der Idee, dass unsere Priorität nun mal auf der Unterstützung von Fernsehern liegt. Wenn es viele Anfragen dafür gibt, können sie diese Funktion unterstützen und dabei die Markttrends im Auge behalten.“

Die überwältigende Mehrheit der Konsolenbesitzer spielt ohnehin auf einem Fernseher mit 1080p- oder 4K-Support. Gerade wegen dem bevorstehenden PS5-Launch werden sich viele Spieler früher oder später einen neuen Fernseher anschaffen, um zukünftige Spiele endlich in 4K-Auflösung genießen zu können.

Die Funktion könnte nachgereicht werden

Die 1440p-Auflösung kommt eher bei PC-Monitoren zum Einsatz. Spieler, die gewöhnlich auf ihrem Monitor zocken, werden sich über den fehlenden Support dieser Auflösung sicherlich ärgern. Es besteht jedoch die Chance, dass die Funktion bei ausreichender Nachfrage per Update nachgereicht wird. Solltet ihr die PS5 an einen 1440p-Monitor anschließen, werdet ihr wohl ein hochskaliertes 1080p-Signal zu sehen bekommen.

Abgesehen von der fehlenden 1440p-Unterstützung werdet ihr bei der PS5 auf Funktionen wie eine 8K-Auflösung, ALLM und VRR verzichten müssen. Dies legt ein umfangreicher Testbericht von Digital Foundry nahe. Vor allem der 8K-Support wird sich zum Start der neuen Konsolengeneration jedoch absolut verschmerzen lassen.

In Ländern wie Japan oder den USA wird die PS5 am 12. November in den Handel kommen, während es hierzulande am 19. November der Fall ist.

Hättet ihr eine Unterstützung der 1440p-Auflösung befürwortet? Oder könnt ihr auf diese Funktion getrost verzichten?

