PS5: The Last of Us Part 2 und God of War mit DualSense-Features

Jüngsten Berichten zufolge unterstützen "The Last of Us Part 2" und "God of War" auf der PlayStation 5 die Features des DualSense-Controllers, darunter die adaptiven Trigger.

„The Last of Us Part 2“ und „God of War“ zählen zu den zahlreichen Spielen, die dank der Abwärtskompatibilität der neuen Konsole auf der PS5 gespielt werden können.

Haptisches Feedback und adaptive Trigger

Und es scheint, dass bessere Ladezeiten und optimierte Framerates nicht die einzigen Verbesserungen sind, die diese Spiele zu bieten haben. GamesRadar konnte beide Games auf der PS5 testen und kam zu dem Schluss, dass das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense ebenfalls unterstützt werden.

Im Fall von „The Last of Us Part 2“ lösen Aktionen wie das Ziehen einer Bogensehne einen Trigger-Effekt aus, während das haptische Feedback während des gesamten Spiels – in Momenten des Kampfes oder wenn ihr beispielsweise ein Boot steuert – zu spüren ist.

„Im Kampf kann man die Spannung in den adaptiven DualSense-Triggern spüren, wenn man die Schnur am Bogen zurückzieht, während jeder Schuss, den man mit einer Waffe abfeuert, auch ein Gefühl im Controller hervorruft, und das fühlt sich erstaunlich an“, so Gamesradar. „Auch das Anstoßen an Hindernisse beim Steuern des Bootes sowie das Umfahren von Kurven führt zu Rückmeldungen über den DualSense.“

In ähnlicher Weise scheint in „God of War“ das Werfen von Kratos‘ Axt oder das Benutzen seines Schildes Auswirkungen zu haben. Interessant ist, dass weder Naughty Dog noch SIE Santa Monica offiziell darüber gesprochen haben, dass ihren Spielen derartige Verbesserungen hinzugefügt wurden.

Selbst testen könnt ihr die Effekte in den Spielen, die entsprechend aktualisiert wurden, ab dem 19. November 2020. An diesem Tag erscheint die PlayStation 5 in Europa. Zudem beginnen die Händler am Tag der Veröffentlichung, weitere PS5-Bestellungen anzunehmen.

