PS5 & Xbox Series X: Versand könnte sich bis Dezember hinauszögern

Nicht alle Spieler, die eine Xbox Series X vorbestellen konnten, werden offenbar zum Launch beliefert. Amazon warnt zunächst in den USA vor einer Verzögerung. Doch auch im Fall der PS5 kamen vergleichbare Mails in den Umlauf.

In den USA könnte sich die Auslieferung der Xbox Series X bei einigen Händlern verzögern.

In dieser Woche erfolgt in den USA der Launch der Xbox Series X/S und PlayStation 5. Während die neue Konsole von Microsoft heute sogar den weltweiten Markt erobert, ist der PS4-Nachfolger in den Vereinigten Staaten am 12. November 2020 an der Reihe. Doch es scheint, dass nicht alle Vorbesteller ihr Exemplar pünktlich in den Händen halten können.

Amazon warnt vor möglichen Verzögerungen

So geistern derzeit Mails durch das Internet, die von Amazon stammen und die Kunden auf eine verspätete Lieferung einstimmen . Verschickt werden die neuen Konsolen unter Umständen erst in den kommenden Wochen. Vorrangig scheinen mit den Mails zunächst Vorbesteller der Xbox Series X angesprochen zu werden.

„Wir kontaktieren Sie mit einem Update bezüglich Ihrer Bestellung der Xbox Series X. Wir gehen davon aus, dass wir Ihre Konsole in den kommenden Wochen ausliefern werden, da wir im November und Dezember weitere Bestände erhalten. Zu diesem Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass Sie Ihre Xbox Series X bis zum 31.12. oder früher erhalten werden“, so Amazon im Rundschreiben.

Einige der betroffenen Kunden berichten, dass sie ihre Bestellung zügig nach dem Start des Vorverkaufs aufgaben.

Bisher ist nicht zweifelsfrei klar, ob sich beim Versandriesen auch die Auslieferungen der PS5 bis in den hinein Dezember verzögern könnte. Doch Amazon warnte die Kunden schon im Vorfeld, dass bei Sonys Next-Gen-Konsolen eine Verzögerung nicht ausgeschlossen wird. Walmart hingegen soll in dieser Woche vor einer Verzögerung der PS5-Auslieferungen gewarnt haben, heißt es in den sozialen Medien.

Ähnliche Mails wurden auch in Deutschland verschickt. Allerdings stammten sie von Media Markt und Saturn. Vor einigen Tagen schrieben die Unternehmen, dass sie die pünktliche Auslieferung der PS5 nicht garantieren können. „Im Zuge der Bearbeitung Ihrer Vorbestellung der Sony PlayStation 5 mussten wir leider feststellen, dass wir Ihnen derzeit aufgrund der sehr hohen Nachfrage bei den Bestellungen nicht zusichern können, Sie mit dem gewünschten Artikel bereits zum Erscheinungsdatum am 19. November 2020 beliefern zu können.“

Keine grundsätzliche Verzögerung

Derartige Mails bedeuten natürlich nicht zwangsläufig, dass die adressierten Kunden ihre Konsole tatsächlich erst nach dem Tag der Veröffentlichung erhalten werden. Vielmehr scheinen die Unternehmen lediglich auf die Möglichkeit einer verspäteten Lieferung hinzuweisen.

Und auch die verspätete Auslieferung in den USA ist längst nicht in Stein gemeißelt: „Ich habe gerade die gleiche E-Mail erhalten. Doch ich habe gestern mit einer Mitarbeiterin im Support-Chat gesprochen. Und sie hat mir inoffiziell gesagt, dass sie dieses Datum angeben müssen, um sich zu schützen“, so ein User auf Twitter.

Hierzulande vergeht ohnehin noch eine Woche bis zum Launch der PS5. Bei einer von uns bei Amazon bestellten Konsole wird weiterhin der 19. November 2020 als Liefertermin angegeben.

