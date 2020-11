AEW: Ehemalige WWE-Entwickler stellen neues Wrestlingspiel vor

In der vergangenen Nacht wurde ein neues Wrestlingspiel auf Basis von All Elite Wrestling angekündigt. Und dieses entsteht in Zusammenarbeit mit Yuke's, den einstigen Entwicklern hinter den WWE-Spielen.

Im Sommer des letzten Jahres hatten 2K Sports und das japanische Entwicklerstudio Yuke’s bekanntgegeben, dass man nach einer mehrjährigen Zusammenarbeit getrennte Wege geht und die „WWE 2K“-Reihe an Visual Concepts weitergegeben wird. Yuke’s hatte seit Ende 90er an den „SmackDown“-, „Smackdown vs Raw“- und zuletzt „WWE 2K“-Spielen gearbeitet.

Nach dem technischen Desaster von „WWE 2K20“ und den schwachen Kritiken des jüngst veröffentlichten „WWE 2K Battlegrounds“ steht der einstige Primus unter den Wrestlingspielen auf wackeligen Beinen, weshalb es der richtige Zeitpunkt für Konkurrenz zu sein scheint.

Die Rückkehr einer Legende

Denn nun bekommt man die Konkurrenz. All Elite Wrestling, kurz AEW, und Yuke’s haben in der vergangenen Nacht bekanntgegeben, dass man ein neues Videospiel zu der amerikanischen Wrestlingliga erschafft, die mit Kenny Omega, The Young Bucks, Cody, Chris Jericho, Jon Moxley, MJF und weiteren bekannten Gesichtern aufwarten kann.

Demnach werden die einstigen WWE-Entwickler ihre neue Vision für die noch junge Wrestlingpromotion ausführen, auch wenn man noch keinen konkreten Namen für das kommende Spiel nennen konnte. Allerdings dürften Fans von klassischen Wrestlingspielen in Jubelstürme ausbrechen, da Hideyuki „Geta“ Iwashita für das AEW-Spiel zurückkehrt. Iwashita war der Director hinter dem Nintendo 64-Klassiker „WWF No Mercy“, der noch heute zumeist als das beste Wrestlingspiel aller Zeiten betitelt wird.

Mehr zum Thema: Yuke’s – Die WWE 2K-Macher bestätigen die Arbeiten an einer neuen Wrestling-Marke

Zudem hat man bereits einen kurzen Ausblick auf die Action und die Grafik gegeben, die die Spieler in Zukunft erwarten soll. Als Publisher wird übrigens AEW Games fungieren, wobei man weder die Plattformen noch einen Erscheinungstermin nennen wollte.

Im Laufe des Events wurden auch zwei Mobile-Titel auf Basis von AEW angekündigt. Hier ist noch einmal eine Aufzeichnung des AEW Games-Events, wobei man ab 5:10 einen Blick auf das neue Spiel werfen kann.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu AEW