Demon’s Souls: 18 Minuten PS5-Gameplay in 4K und 60 FPS

Was "Demon's Souls" zu bieten hat, zeigt ein neues Gameplay-Video, das eine Länge von rund 18 Minuten hat. Ihr seht das Intro, den Charakter-Editior und natürlich aussagekräftige Gameplay-Szenen. Anschauen könnt ihr euch den Clip in der 4K-Auflösung mit 60 FPS, die über den Performance-Modus erreicht werden. Das Remake von "Demon's Souls" zählt zu den Launch-Spielen der PS5.

Eine Woche müsst ihr noch warten - mindestens.

Das Remake von „Demon’s Souls“ erreicht morgen den weltweiten Handel. Viel anfangen könnt ihr damit noch nicht. Denn der Launch der PS5 erfolgt hierzulande erst am 19. November 2020.

Spieler in den Vereinigten Staaten und einigen anderen Ländern müssen nicht ganz so lange warten. Der Marktstart der PlayStation 5 erfolgt dort schon am morgigen Donnerstag. Passend dazu packte IGN einen kleinen Ausschnitt aus „Demon’s Souls“ auf den eigenen Youtube-Kanal. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen.

Charakter-Editor, Kämpfe und mehr

Das Gameplay-Video hat eine Länge von rund 18 Minuten und zeigt nicht nur spannende Gameplay-Szenen. Stattdessen wurden die ersten 18 Minuten von „Demon’s Souls“ aufgezeichnet, die das Intro, kleinere Ladezeiten, den Charakter-Editor und eine Einführung in die Handlung beinhalten. Die ersten Gehversuche in der Spielwelt werden nach etwa sechseinhalb Minuten unternommen. Lost geht es in der Outpost Passage.

Anschauen könnt ihr euch die Gameplay-Szenen aus „Demon’s Souls“ in einer 4K-Auflösung. Für geschmeidige Szenen sorgen zugleich die ebenfalls unterstützten 60 FPS, die über den Performance-Modus erreicht werden.

Das Remake von „Demon’s Souls“ ist ein Gemeinschaftswerk von Bluepoint Games und SIE Japan Studio. Es stellt eine komplette Überarbeitung des ursprünglichen PS3-Spiels dar, das 2009 veröffentlicht wurde.

Zum Thema

Das PS5-Exklusivspiel bringt es auf eine Größe von etwa 52 GB, wie wir im Laufe des Nachmittags berichteten. In der verlinkten Meldung ist ebenfalls ein kurzes Video zu sehen, das die Ladezeit vom Home-Screen in das Gameplay hinein zeigt. Nachfolgend seht ihr das anfangs erwähnte Gameplay-Video. Mehr zu „Demon’s Souls“ halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Demon's Souls