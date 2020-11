FIFA 21: Erste Screenshots zu den Charakter-Modellen der Next-Gen-Fassung

"FIFA 21" erscheint Anfang Dezember für die PS5.

Während die aktuellen Konsolen und der PC bereits vor ein paar Wochen mit „FIFA 21“ bedacht wurden, sind die Next-Generation-Konsolen Xbox Series X/S und die PS5 im Dezember an der Reihe.

Wenige Wochen vor dem Release für die Konsolen der neuen Generation stellte Electronic Arts heute zwei Schnappschüsse bereit, die euch einen ersten Blick auf die Charakter-Modelle der Next-Generation-Erfahrung ermöglichen. Zu sehen sind Trent Alexander-Arnold vom englischen Meister Liverpool FC sowie Atletico Madrids Spielmacher João Félix.

Wer „FIFA 21“ für die Xbox One oder die PS4 sein Eigen nennt, kann seine Version einem kostenlosen Upgrade auf die entsprechende Next-Generation-Fassung unterziehen. Auf der PS5 und der Xbox Series X dürft ihr euch auf diverse technische Verbesserungen wie eine höhere Auflösung, eine bessere Grafik oder kürzere Ladezeiten freuen.

Auch die exklusiven Features DualSense-Controllers sollen genutzt werden, wie es von offizieller Seite weiter heißt: „Mit dabei sind superschnelle Ladezeiten, die realistischsten und flüssigsten Spielerbewegungen, die es je in EA Sports-Titeln gab, authentische Spieltagserlebnisse in den Stadien und ungeahnte Spieler-Detailtiefe mit Deferred Rendering und Deferred Lighting. Auf PlayStation 5 beinhalten die Spiele dank des neuen DualSense-Controllers auch neue haptische Features.“

„FIFA 21“ erscheint am 4. Dezember 2020 für die PS5 und die Xbox Series X/S.

when #FIFA21 arrives on PS5 & Xbox Series X|S on December 4th. Buy now, and upgrade for free: https://t.co/lK3Fzbciqj pic.twitter.com/ibbeTzplLM

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 10, 2020