PS5: Michael B. Jordan und Naomi Osaka testen die neue Konsole

Kurz vor dem Launch der PS5 veröffentlichte Sony zwei weitere Werbevideos, in denen die prominenten Gäste Michael B. Jordan und Naomi Osaka die neue Konsole antesten. Dabei bekommt ihr Spielszenen aus "Spider-Man: Miles Morales", "Call of Duty: Black Ops Cold War" und "Resident Evil: Village" zu sehen.

Auch die beiden Stars loben den innovativen DualSense-Controller.

Sonys Marketing-Maschinerie ist in vollem Gange. Um die Spannung weiter zu erhöhen, holte sich das japanische Unternehmen zwei prominente Gäste an Board. In den kürzlich hochgeladenen „First Play“-Videos testen Schauspieler Michael B. Jordan und die Tenisspielerin Naomi Osaka die Next-Gen-Konsole. Während letztere Person hierzulande nicht sonderlich bekannt sein dürfte, sollte der Name des US-Stars den meisten von euch bekannt sein.

Bei beiden Promis bekommt ihr das Superhelden-Abenteuer „Spider-Man: Miles Morales“ zu sehen. Während sich Jordan zuerst im neuesten Ego-Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ versucht, dürft ihr bei Osaka den neuesten „Resident Evil“-Ableger bestaunen. In den beiden Werbevideos erzählen die beiden Stars ein wenig von sich und äußern ihre Meinung zur neuen Sony-Konsole.

Wie vielen anderen Testern in den vergangenen Tagen fallen auch Jordan die schnellen Ladezeiten auf. Er zeigt sich unter anderem beeindruckt von der realistischen Grafik und merkt an, dass der Controller gut in der Hand liege. Im Anschluss teilt er humorvoll mit, dass er sein Haus so schnell wohl nicht mehr verlassen werde. Das innovative Spielerlebnis schloss er mit folgender Wortwahl ab: „It’s Badass!“

Neue Gameplay-Szenen zu Resident Evil: Village

Auch Osaka findet, dass der Controller sehr gut in der Hand liegt und zudem das haptische Feedback gut umgesetzt wurde. Im Laufe des Videos sehen wir ein paar neue Gameplay-Szenen zu „Resident Evil: Village“. Laut der Profisportlerin werden Fans der bekannten Horror-Reihe das Spiel lieben.

Die PS5 erscheint mit dem morgigen Tag unter anderem in den USA und in Japan. In Deutschland findet die Markteinführung am 19. November statt.

