PS5: Packt eure Wunschspiele in eine Wishlist

Packt eure Wunschspiele in eine Wishlist. (Bild via PushSquare)

Morgen kommt die PS5 in ersten Regionen auf den Markt. Und Besitzer der neuen Konsole werden ein Feature entdecken, über das bisher kaum Worte verloren wurden. Die Benutzeroberfläche der PlayStation 5, in die der PlayStation Store integriert ist, wurde mit einer Wishlist versehen, die einige nützliche Funktionen bietet.

Erhaltet Neuigkeiten zu euren Wunschspielen

Ihr könnt auf der PS5 alle Spiele oder DLCs, an denen ihr interessiert seid, auf eure Wunschliste setzen. Danach bekommt ihr im Laufe der Zeit Aktualisierungen und Benachrichtigungen zu den hinterlegten Games. Davon berichtet Pushsquare.

„Obwohl es noch in den Kinderschuhen steckt und wir das Feature noch nicht richtig ausprobiert haben, haben wir den Eindruck, dass ihr benachrichtigt werdet, wenn z.B. einer der Titel auf eurer Wunschliste in den Verkauf geht“, so die Publikation. Außerdem werden offenbar Neuigkeiten geteilt, z.B. die Veröffentlichung neuer DLCs.

Beim PlayStation Store handelt es sich auf der PS5 um keine externe App mehr. Stattdessen befindet er sich innerhalb der Systemsoftware. Das heißt, wenn ihr beispielsweise die Suchfunktion der Konsole nutzt, werden Optionen im PS Store angezeigt. Klickt ihr auf eines der Ergebnisse, gelangt ihr direkt zu einer Produktseite.

Zudem werden die Abonnements besser präsentiert. Und es ist viel einfacher zu sehen, was es Neues gibt. „Sony scheint auch bestrebt zu sein, etwas besser redaktionell zu arbeiten, daher gibt es eine Registerkarte mit Sammlungen, die aus den Empfehlungen des Unternehmens besteht – vermutlich wird es hier thematische Werbeaktionen geben“, meint PushSquare.

Zum Thema

Euch selbst durch das System klicken könnt ihr schon bald. Die PS5 erreicht in der kommenden Woche den hiesigen Markt, was zumindest für Vorbesteller gilt. Zubehör wie der DualSense-Controller wird bereits verschickt. Und mit etwas Glück folgt in den kommenden Jahren ein neues PSVR-Modell. Mehr zur PS5 erfahrt ihr wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht.

