PS5 & Xbox Series X: Zum Launch sind keine Systemseller notwendig, meint Microsoft

Phil Spencer war in den vergangenen Jahren bestrebt, die Xbox Game Studios zu stärken. Zum Launch der Xbox Series X ist davon recht wenig zu spüren.

Mit der PS5 und Xbox Series X verweilen künftig zwei potente Konsolen auf dem Markt. Viele der technischen Möglichkeiten klingen überzeugend. Für das anfängliche Angebot an Spielen gilt das noch nicht. Doch laut Microsofts Phil Spencer ist der Mangel an Systemsellern zum Launch kein Problem. Denn aufgrund des Ausverkaufs können ohnehin keine weiteren Konsolen abgesetzt werden.

„Ich weiß, dass es Pressevertreter geben wird, die schreiben wollen: ‚Xbox-Launch-Aufstellung vs PS5-Launch-Auftsellung‘. Aber wenn beide komplett ausverkauft sind, bin ich mir nicht sicher, ob die Launch-Aufstellung einen großen Einfluss auf irgendetwas anderes hätte als vielleicht auf einige Rezensionen“, so Spencer.

Kein Halo Infinite notwendig

Tatsächlich wurde die Xbox Series X auf den Markt gebracht, ohne dass so etwas wie ein First-Party-Flaggschiff zur Verfügung steht. Im Gegensatz dazu startet die PS5 abhängig von der Region am 12./19. November 2020 mit First-Party-Exklusivangeboten wie „Spider-Man: Miles Morales“, „Demon’s Souls“ und „Sackboy A Big Adventure“.

Auch der Frage, welche neue Konsole im Release-Zeitraum mehr Abnehmer finden wird, beantwortete Spencer. Eine Konsole nannte er nicht beim Namen, aber er erklärte, dass der Sieger durch die Produktionskapazität bestimmt wird. Auch „Halo Infinite“, das aus dem Launchzeitraum herausfiel, wurde nochmals angesprochen.

„Unsere Vorbestellungen waren innerhalb weniger Stunden verkauft. Und das gilt auch für den Wettbewerber. Im Moment besteht eine große Nachfrage nach Spielkonsolen. Und wir beide werden so viele bauen, wie wir können. Daher denke ich, dass die Möglichkeit, Halo Infinite neben der neuen Xbox auf den Markt zu bringen, eher ein Marken- und Herzens-Moment für uns war, als dass sie für die Markteinführung entscheidend war“, so Spencer weiter.

Laut Spencer sollte dem Weihnachtszeitraum 2021 mehr Bedeutung beigemessen werden, weil aus Wettbewerbssicht beide Konsolen ein Angebot haben werden, so dass es im nächsten Jahr eher einen Nachfrage- als einen Angebotsengpass geben wird.

Zum Thema

Nachdem die Xbox Series X gestern auf den Markt kam, ist die PS5 am morgigen 12. November 2020 in ersten Regionen an der Reihe. In Europa erfolgt der Marktstart in der kommenden Woche. Zubehör wie der weiterhin erhältliche DualSense und auch die PS5-Spiele werden hierzulande schon ab dieser Woche verschickt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5