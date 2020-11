Xbox Game Studios: Microsoft sucht keinen Übernahmekandidaten in Japan

Die Xbox Series X erscheint in dieser Woche in Europa.

Update: Microsofts Phil Spencer hat inzwischen betont, dass er zwar eine Affinität zu japanischen Studios hat, es aber keinen verstärkten Drang danach gibt, mehr von ihnen zu übernehmen.

„Die meisten Gelegenheiten, die wir bisher hatten, waren eine lang anhaltende Beziehung. Und deshalb glaube ich nicht, dass wir mit unserer Visitenkarte da draußen sind, sie in jede Ecke werfen und versuchen, Leute zu finden“, so Spencer.

Meldung vom 9. November 2020: In den vergangenen Monaten wies Microsoft mehrfach darauf hin, dass sich die Verantwortlichen weiterhin auf der Suche nach geeigneten Übernahmekandidaten befindet.

Nachdem das Redmonder Unternehmen verlauten ließ, dass man auch an asiatischen Studios Interesse hat, scheint Microsoft in der näheren Vergangenheit entsprechend tätig geworden zu sein. Dies geht zumindest aus einem aktuellen Bericht des Branchenmagazins Bloomberg hervor, in dem es heißt, dass sich Microsoft in Japan beziehungsweise Asien an mehrere Studio wandte und versuchte, Übernahmen in die Wege zu leiten.

Xbox Asien bekräftigt Interesse an Übernahmen

Laut Bloomberg bestätigten mehrere kleine und große japanische Studios, dass sie von Microsoft kontaktiert und mit dem Wunsch nach einer Übernahme konfrontiert wurden. An welche Studios sich Microsoft im Detail wandte, wurde nicht verraten, da es sich um privat geführte Gespräche handelte und die entsprechenden Studios gerne anonym bleiben möchten.

Daher können auch keine Details zum Verlauf der Verhandlungen genannt werden. Auf Nachfrage bestätigte Jeremy Hinton, bei Microsoft für das asiatische Xbox-Geschäft verantwortlich, dass sein Unternehmen in der Tat Interesse an der Übernahme asiatischer Studios hat, sofern diese zur internen Unternehmensphilosophie passen. „Microsoft ist immer offen für Diskussionen mit Entwicklern, die gut zu Ihnen passen“, so Hinton.

Anzukündigen habe Microsoft hinsichtlich möglicher Studio-Übernahmen in Asien beziehungsweise Japan aber noch nichts. Mit der Übernahme von Bethesda Softworks unterhält Microsoft mit Tango Gameworks bereits ein erstes First-Party-Studio in Japan.

