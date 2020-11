Elden Ring: Das bisher ambitionierteste Projekt von Miyazaki, so Phil Spencer nach dem Anspielen

Eigenen Angaben zufolge hatte Microsofts Phil Spencer kürzlich die Möglichkeit, From Softwares neuen Titel "Elden Ring" anzuspielen. In seinem Fazit sprach das Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte davon, dass wir uns auf das bisher ambitionierteste Projekt von Hidetaka Miyazaki freuen dürfen.

"Elden Ring": Eine offizielle Präsentation lässt weiter auf sich warten.

Sehen wir einmal von vereinzelten Details ab, dann wurde es in den vergangenen Monaten leider recht still um das Fantasy-Abenteuer „Elden Ring“, das sich derzeit bei From Software in Arbeit befindet.

Für ein neues Lebenszeichen sorgte niemand geringeres als Phil Spencer, das Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte. Im Interview mit den US-Kollegen von GameSpot wies Spencer darauf hin, dass er kürzlich die Möglichkeit hatte, „Elden Ring“ ausführlich zu spielen. Eigenen Angaben zufolge ist Spencer von den bisherigen Eindrücken begeistert und kann schon jetzt sagen, dass uns hier nicht weniger als das bisher ambitionierteste Projekt von Game-Director Hidetaka Miyazaki ins Haus steht.

Neue Ansätze beim Kampfsystem und der Geschichte

Spencer dazu: „Für jemanden wie mich, der in der letzten Dekade alle Spiele von Miyazaki gespielt hat, ist dies eindeutig der ambitionierteste Titel, an dem er bisher gearbeitet hat. Ich meine, ich liebe seine Spiele. Wenn ich jedoch sehe, wie er einige Spielmechaniken in Angriff nimmt, wie er und sein Team das gemeinsam tun, oder das Setting, bei dem sie hinsichtlich der Geschichte dieses Mal mit einem anderen Schöpfer zusammenarbeiten. Ich liebe das.“

Zum Thema: Elden Ring: Miyazaki nennt neue Details zur Spielwelt und der Geschichte

Weiter führte Spencer aus, dass Miyazaki jedes Mal, wenn er „Elden Ring“ gespielt hat, den Raum verließ. „Ich gehe davon aus, dass es daran liegt, dass ich ein so schlechter Spieler bin“, so Spencer weiter. „Wenn er zurückkommt, führen wir anschließend ein Gespräch über die Dinge, die mir in den Kopf kommen. Bei dem, was er tut, ist er mit so viel Leidenschaft dabei. Das gehört zu den Dingen, die ich einfach liebe, wenn ich mit ihm an einigen dieser Spiele arbeite und sehe, wie sie den Weg auf unsere Plattform finden.“

In wie weit die Tatsache, dass Spencer „Elden Ring“ ausführlich anspielen könnte, dafür spricht, dass wir auf absehbare Zeit mit weiteren Details oder ersten handfesten Eindrücken versorgt werden, bleibt abzuwarten. Zuletzt wurde spekuliert, dass das ambitionierte Fantasy-Abenteuer möglicherweise im Rahmen der Game Awards 2020 im Dezember vorgestellt werden könnte. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher jedoch nicht.

Quelle: GameSpot

