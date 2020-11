Minecraft Dungeons: Crossplay hält in wenigen Tagen Einzug

"Minecraft Dungeons" ist für die PS4 erhältlich.

Seit dem offiziellen Release wird das von Mojang entwickelte Action-Rollenspiel „Minecraft Dungeons“ in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mit neuen Inhalten versehen.

Nachdem bereits bestätigt wurde, dass wir uns in Kürze auch über eine Unterstützung des Crossplay-Features freuen dürfen, bekam das dafür benötigte Update nun endlich einen konkreten Releasetermin spendiert. Wie Mojang via Twitter bekannt gab, wird das besagte Update am kommenden Dienstag, den 17. November 2020 für alle Plattformen veröffentlicht.

Bildet plattformübergreifende Abenteurer-Gruppen

Mit dem Crossplay-Update wird es „Minecraft Dungeons“-Spielern auf dem PC, der Xbox One, der PlayStation 4 sowie Nintendos Switch ermöglicht, sich plattformübergreifend mit anderen Abenteurern zusammenzuschließen und gemeinsam in die Schlacht zu ziehen. Somit sollte stets für ausreichend passende Mitspieler gesorgt sein.

„Minecraft Dungeons“ versteht sich als ein klassischer Dungeon-Crawler, in dem sich bis zu vier Spieler zusammenschließen können, um verwinkelte Dungeons zu erkunden. Gleichzeitig begebt ihr euch auf die Suche nach neuer Ausrüstung, mit der ihr eure Helden kontinuierlich stärkt und weiterentwickelt.

„Lerne schnell, welche Ausrüstungsgegenstände Deine Chancen gegen feindliche Monster verbessern, denn nur so bestehst Du in den zufällig generierten Leveln. Und dann wären da noch die epischen Bosskämpfe“, so die Macher von Mojang weiter.

Heroes, are you listening?! Cross-platform play arrives on November 17 for Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows and Xbox One! It’s almost time to join forces – whatever platform you play on! pic.twitter.com/wDusUWYYOY — Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) November 11, 2020

