PS5: Horizon Zero Dawn und Killzone Shadow Fall unterstützen Savegame-Transfer

"Killzone Shadow Fall" kam 2013 auf den Markt.

Anlässlich der heutigen Veröffentlichung der PS5 in einigen Ländern hat sich Guerrilla Games auf Twitter zu Wort gemeldet und betont, dass „Horizon Zero Dawn“ und „Killzone Shadow Fall“ zu den Spielen zählen, die auf der PS5 die Abwärtskompatibilität unterstützen.

Eine große Überraschung ist das natürlich nicht. Denn beide Spiele tauchten nicht in der Liste der inkompatiblen Games auf, die Sony kürzlich herausgab. Neben der Bestätigung der Kompatibilität gingen die Entwickler etwas näher ins Details und versicherten unter anderem, dass ihr die Speicherstände fortsetzen könnt.

Im Tweet heißt es:

Bis ihr die Abwärtskompatibilität der PS5 hierzulande testen könnt, vergehen noch einige Tage. Fest steht aber bereits: Die Ladezeiten unterscheiden sich auf der PS5 und Xbox Series X erheblich.

Auch sollte nicht zwingend davon ausgegangen werden, dass alle Spiele der PS4 auf der PS5 problemfrei funktionieren. Schwierigkeiten bereitet beispielsweise „Assassin’s Creed Syndicate“, wie Kotaku mit einem Video verdeutlicht. Spieler müssen zunächst mit stark flackernden Schatten leben.

Immerhin warnen die Entwickler im Vorfeld vor Einschränkungen: „Beim Spielen dieses PS4-Titels auf deiner PS5-Konsole kann es zu unerwartetem Spielverhalten kommen“, heißt es beim Spielstart. Kürzlich ging Ubisoft sogar davon aus, dass „Assassin’s Creed Syndicate“ nicht abwärtskompatibel ist.

Hierzulande kommt die PS5 am 19. November 2020 auf den Markt. Das Zubehör und Spiele können auch in Deutschland seit dem heutigen 12. November 2020 gekauft beziehungsweise über den Postweg entgegengenommen werden.

Ready… Set… Play! #PS5

🏹 Horizon Zero Dawn is backward compatible and save files can be transferred from PS4 to PS5.

🔴 Killzone Shadow Fall is backward compatible, save files can be transferred, and it can run up to 60 FPS on PS5. pic.twitter.com/b3wGCyU9Dd

— Guerrilla (@Guerrilla) November 12, 2020