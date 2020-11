PS5: Versteckter Web-Browser mit Klickorgien

Es funktioniert... mehr oder weniger.

Vor einigen Tagen berichteten wir, dass die PS5 ohne Web-Browser ausgeliefert wird. Das ist nur die halbe Wahrheit. Denn tatsächlich verfügt die neue Konsole über eine solche Software. Allerdings kann sie nur über Umwege und sehr eingeschränkt genutzt werden, wie Arstechnica berichtet.

Der versteckte Web-Browser der PS5 lässt sich am besten über den Abschnitt „Benutzer und Konten“ in den PS5-Einstellungen aufrufen. Wählt die Option „Mit anderen Diensten verknüpfen“ und klickt auf den Kurznachrichtendienst Twitter.

Dort sind eure Möglichkeiten zunächst sehr eingeschränkt. Klickt ihr allerdings auf das kleine Twitter-Logo in der linken oberen Ecke, gelangt ihr zur normalen Benutzeroberfläche von Twitter für Web-Browser. Nach einem Login erhaltet ihr Zugriff auf die gesamte Website und könnt mit dem Surfen beginnen.

Klickt euch zum Ziel

Auch wenn ihr in diesem Bereich noch immer nichts in die URL-Leiste tippen könnt, bietet Twitter.com über anklickbare Links in Tweets und Profilbeschreibungen einen Zugang zum breiteren Web. Sollte die Website, an der ihr interessiert seid, über einen Twitter-Account verfügen (oder überhaupt in sozialen Medien diskutiert werden), ist das Auffinden dieser Links laut Arstechnica in der Regel so einfach wie die Eingabe des gewünschten Ziels in die Twitter-Suchleiste.

Nach einigen Stichproben konnte die Publikation feststellen, dass der Browser der PS5 alle Seiten, die hauptsächlich aus Text und Bildern bestehen, korrekt darstellt. Multimedia- und/oder interaktive Seiten scheinen hingegen Probleme zu verursachen.

Trotz des Verzichts auf eine offizielle Vimeo-Anwendung auf der PS5 könnt ihr die Vimeo-Videos über den Web-Browser laden, sofern ihr mit den nötigen Klicks bis zum Ziel gelangt. Sites wie Spotify konnten zwar geladen werden, aber Musik wurde nicht abgespielt. Den kompletten bebilderten Bericht von Arstechnica lest ihr hier.

Zum Thema

Auch wenn nahezu jeder Besitzer der PS5 ein Smartphone neben sich liegen haben dürfte, mit dem im World Wide Web gesurft werden kann, dürfte der Verzicht auf einen klassischen und vollständig nutzbaren Browser nicht alle Spieler glücklich stimmen. Es ist davon auszugehen, dass ein kommendes Update die oben beschriebenen Umwege über Twitter überflüssig macht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5