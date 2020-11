Spider-Man Miles Morales: Entwickler kratzen bei PS5 erst an der Oberfläche

"Marvel's Spider-Man: Miles Morales" ist seit heute für PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich.

Die PlayStation 5 steht auch bei uns in Deutschland in den Startlöchern und einer der meisterwarteten Launch-Titel ist „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“. In den ersten Tests kommt das neueste Game aus dem Hause Insomniac bereits ziemlich gut an, wobei besonders regelmäßig die Technik der Next-Gen-Version gelobt wird. Gegenüber IGN verrieten die Entwickler jedoch, sie würden derzeit lediglich an der Oberfläche dessen kratzen, was mit der PS5-Hardware langfristig tatsächlich möglich sei.

Entwickler werden die PS5 in der Zukunft immer mehr ausreizen

Genauer hatte die Website die Gelegenheit, mit Mike Fitzgerald zu sprechen, Insomniacs Core Technology Director. Während der Unterhaltung ging es vor allem um die Technik des Cross-Gen-Titels, der sowohl für PlayStation 4 als auch die PS5 erscheint. Wie Fitzgerald erklärt, seien die verschiedenen Modi im Spiel, das Ray-Tracing und die schnelleren Ladezeiten des Titels wegen der SSD lediglich die ersten Schritte auf der PlayStation 5. Hierzu führt Fitzgerald genauer aus:

„Es fühlt sich an, als würden wir nur an der Oberfläche dessen kratzen, was man mit Hardware wie [der PS5] machen kann. Dass wir sozusagen ein Spielmodell wie ‚Spider-Man‘ nehmen und alles wirklich schnell machen können. Sogar das ‚Ratchet & Clank‘-Spiel, an dem wir arbeiten, lehnt sich sehr stark daran an.“ Deshalb sei er sich sicher, dass Entwickler „über Jahre hinweg immer mehr Leistung“ aus der PS5 herauskratzen und Dinge tun könnten, die „immer verrückter werden“ würden.

Abschließend äußert sich Fitzgerald ebenfalls zu den verschiedenen Modi, die Insomniac den Spielern in „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ zur Verfügung stellt. Seiner Ansicht nach sei dies eine durchweg gute Sache, „weil es bedeutet, dass wir verschiedene Optionen für verschiedene Spielertypen anbieten“.

„Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ ist seit heute, dem 12 November 2020, sowohl für die PlayStation 4 als auch die PlayStation 5 erhältlich.

Was ist eure Meinung zu den Aussagen von Insomniacs Mike Fitzgerald?

