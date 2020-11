Assassin’s Creed Valhalla: Lädt auf der PS5 schneller als auf der Xbox Series X

Die PS5-Version könnt ihr hierzulande ab dem 19. November 2020 spielen.

Die Xbox Series X hat ein wenig mehr GPU-Leistung als die PS5. Im Gegenzug ist die SSD der neuen Sony-Konsole schneller. Daher ist es spannend, wie sich die Spiele auf den beiden Konsolen in der Praxis schlagen werden.

Im Fall von „Assassin’s Creed Valhalla“ werdet ihr weder auf der PS5 noch auf der Xbox Series X signifikante Vorteile sehen. Auf beiden Konsolen läuft der Ubisoft-Titel mit einer dynamischen 4K-Auflösung und 60 FPS, die in beiden Fällen die meiste Zeit stabil gehalten werden. Verdeutlicht wird die Performance in einem Videovergleich von NX Gamer, den ihr weiter unten eingebettet vorfindet.

Einen Unterschied gibt es am Ende aber doch, auch wenn dieser während einer Gameplay-Session kaum auffallen sollte. Auf der PS5 lädt „Assassin’s Creed Valhalla“ bis zu 12 Prozent schneller, was in der gezeigten Vergleichsszene (nach etwa 9 Minuten) einen Geschwindigkeitsvorteil von rund eineinhalb Sekunden ermöglicht. Bei Respawns sind es rund 5 Sekunden Geschwindigkeitsvorteil.

John Linneman von Digital Foundry scheint in einem Tweet zu bestätigen, dass die PS5-Version von „Assassin’s Creed Valhalla“ in diesem Bereich die Nase vorne hat.

„Assassin’s Creed Valhalla“ ist nicht nur ein Cross-Plattform-Titel, sondern auch eines der ersten Spiele für die neuen Konsolen. Ob die Unterschiede bei anderen Spielen ähnlich überschaubar ausfallen werden, wird sich in den kommenden Monaten und Jahren zeigen. Das volle Potential dürfte ohnehin den Exklusivprojekten vorbehalten sein.

An anderer Stelle wurde darauf aufmerksam gemacht, dass „Assassin’s Creed Valhalla“ auf der PS4 und PS5 getrennte Trophäenlisten bietet. Das heißt: Steigt ihr mitten im Spiel auf die neue Konsole um, müsst ihr die zuvor verdienten Trophäen noch einmal erspielen.

Einige Spieler mögen dies als eine Gelegenheit sehen, zwei Platin-Trophäen aus einem einzigen Spiel herauszuholen. Doch angesichts der Mammutgröße von „Assassin’s Creed Valhalla“ handelt es sich dabei um ein recht zeitintensives Unterfangen.

„Assassin’s Creed Valhalla“ ist natürlich nicht das einzige Spiel mit getrennten Trophäenlisten. Jeff Gerstmann von Giant Bomb tweetete sogar: „Hast du etwas gefunden, bei dem Trophäen kombiniert werden? Ich glaube nicht, dass ich welche gesehen habe. Viele heiße Doppel-Platin-Gelegenheiten in dieser Generation, schätze ich“, so sein Statement.

Assassin’s Creed Valhalla PS4 and PS5 don’t share Trophy progression. Please pray for me in this trying time. pic.twitter.com/FiKy6OHE2D

— Greg Miller (@GameOverGreggy) November 12, 2020