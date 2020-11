CoD Black Ops Cold War: Wir verlosen 3 Ultimate Editions und ein Headset

Ihr seid knapp bei Kasse und wollt dennoch "Call of Duty Black Ops Cold War" spielen? Dann nehmt an unserem Gewinnspiel teil und gewinnt mit etwas Glück eine Ultimate Edition. Auch ein neues Headset kann bald euch gehören.

Das gibt es diesmal zu gewinnen.

Activision veröffentlicht in dieser Woche den Shooter „Call of Duty Black Ops Cold War“. Der Titel versetzt euch in die Zeit des Kalten Krieges, die ihr kostenlos erleben könnt – zumindest dann, wenn ihr bei unserem Gewinnspiel Glück habt.

Wir verlosen aber nicht nur drei Exemplare der Ultimate Edition von „Call of Duty Black Ops Cold War“. Zudem wechselt im Zuge des Gewinnspiels ein Astro A10 Headset im Look von „Call of Duty“ den Besitzer.

Zu den Gewinnen zählen:

3x Game Code (Ultimate Edition)

Der Hauptgewinner erhält zusätzlich ein Astro A10-Headset „Cold War“

Inhalte der Ultimate Edition

Die digitale Ultimate Edition von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ hat einen Wert von rund 100 Euro. Zu den Bestandteilen zählen:

Generationenübergreifende Version von Black Ops Cold War

Land-, Wasser- und Luft-Paket

3 Operator-Skins

3 Fahrzeug-Skins

3 Waffenbaupläne

Battle Pass-Bundle (Battle Pass Saison 1 + 20 Stufensprünge)

Konfrontation-Waffenpaket

So könnt ihr gewinnen: Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr unterhalb dieser Meldung lediglich einen Kommentar hinterlassen. Ihr habt noch keinen Account? Registrierungen sind hier möglich. Das Gewinnspiel endet am 15. November 2020 und im Anschluss wird der Gewinner per Zufallsprinzip ermittelt.

Wir bedanken uns für die Kooperation mit Activision und wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Teilnahmebedingungen:

Der genannte Gewinn wird unter allen Teilnehmern per Zufallsprinzip verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Mitarbeiter von play3.de sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Das Gewinnspiel endet am 15. November 2020 um 23:59 Uhr.

