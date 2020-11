God of War: Verkaufzahlen der Serie erreichen den nächsten Meilenstein

Gegenüber der New York Times bestätigte Sony Interactive Entertainment, dass die "God of War"-Reihe den nächsten kommerziellen Meilenstein erreichte. Wir verraten euch, wie oft sich die Serie weltweit verkaufte.

"God of War": Einer der erfolgreichsten Serien von Sony Interactive Entertainment.

In einem ausführlichen Interview mit der New York Times sprachen die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment unter anderem über die Verkaufszahlen ausgewählter Spiele.

So wurde beispielsweise bekannt gegeben, dass sich das im Juli dieses Jahres veröffentlichte „Ghost of Tsushima“ aus dem Hause Sucker Punch bereits mehr als fünf Millionen Mal verkaufte. Ergänzend dazu wurde darauf hingewiesen, dass auch die „God of War“-Reihe einen beeindruckenden Meilenstein erreichte. Rund um den Globus fand die Serie demnach mehr als 51 Millionen Abnehmer und gehört damit zu den erfolgreichsten Marken von Sony Interactive Entertainment.

Eine Reise von der griechischen in die nordische Götterwelt

Los ging alles mit dem ersten „God of War“ aus dem Jahr 2005, das unter der Aufsicht des Game-Designers David Jaffe entstand und exklusiv für die PlayStation 2 veröffentlicht wurde. Ebenfalls noch für die PS2 erschien „God of War 2“ (2007), ehe die Reihe im Jahr 2010 mit „God of War 3“ auf der PlayStation 3 fortgesetzt wurde. Es folgten „God of War: Ascension“ (2013/PS3) sowie der Reboot „God of War“ (2018/PS4), der mit der nordischen Mythologie ein neues Setting einführte.

Zum Thema: Ghost of Tsushima: Eine erfolgreiche neue Marke – Aktuelle Verkaufszahlen bekannt

Zwischen den Veröffentlichungen der Hauptableger wurden zudem Spin-offs für Handhelds wie die PlayStation Portable oder HD-Collections ins Rennen geschickt, die technisch überarbeitete Versionen der Handheld- und PS2-Abenteuer umfassten.

Wie es mit der „God of War“-Reihe weitergehen wird, ist aktuell noch unklar. Aufgrund der Traumwertungen und der Verkaufszahlen, die der PS4-Ableger für sich verbuchte, können wir aber wohl fest davon ausgehen, dass wir Kratos auch auf der PS5 wiedersehen werden.

Quelle: New York Times

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu God of War