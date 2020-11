PS5: Jim Ryans Statement zum Launch der Next-Gen-Konsole

Gestern erfolgte in den ersten Ländern die Markteinführung der PS5. Grund genug, dachte sich Sonys Jim Ryan, um sich mit einem Statement an die Fans zu richten.

Hierzulande ist noch Geduld gefragt.

Am gestrigen 12. November 2020 startete Sony mit der PS5 in die neue Konsolengeneration. Aufgrund der späteren Markteinführung in Europa kann hierzulande zwar nur das Zubehör entgegengenommen werden. Dennoch richtete sich Sonys Jim Ryan in einem offiziellen Statement zur Markteinführung der PS5 an alle Spieler.

Zunächst bedankte sich Ryan dafür, dass die Fans das Unternehmen angespornt haben und dem PlayStation-Universum treu blieben. Und letztendlich seien die Spieler im Mittelpunkt all des Handelns von Sony.

„Wir sind nie von unserer Vision abgerückt, eine wahre Konsole der nächsten Generation bereitzustellen, die sowohl Spieler als auch Entwickler begeistern soll. Wir wussten auch, dass es für Gamer und Presse in einer sozial distanzierten Welt nahezu unmöglich sein würde, Next-Gen-Funktionen wie das haptische Feedback des DualSense Wireless-Controllers oder unser immersives 3D-Audio zu erleben“, so Ryan.

Präsentationen nur aus der Ferne

Tatsächlich verlief der Konsolen-Launch in diesem Jahr anders als gewohnt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie hatten die Spieler und Pressevertreter keine Möglichkeit, sich im Rahmen von Messen mit der neuen Hardware und den Next-Gen-Erfahrungen vertraut zu machen. Digital veranstaltete Events waren nur bedingt dabei behilflich, einen Next-Gen-Eindruck zu vermitteln.

Während die Markteinführung gestern in Nordamerika, Japan, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea ihren Anfang nahm und weitere Länder am 19. November 2020 an der Reihe sind, sei der Launch nur der erste Schritt in die neue Generation. In den kommenden Jahren werdet ihr laut Ryan Spiele erleben, mit denen die Spielwelt für immer verändert werden kann.

„Die PS5 stellt einen echten Generationensprung dar. Und die Spiele, die ihr in den kommenden Jahren erleben werdet, werden die Spielewelt mit Sicherheit für immer verändern“, so Ryan im Wortlaut. „Allein die Ultra-Hochgeschwindigkeits-SSD wird die Art und Weise, wie Spiele entwickelt und gespielt werden, revolutionieren, ganz zu schweigen von der gesteigerten Klangtreue und Leistung, die viele PS5-Spiele bieten. Und dann gibt es natürlich noch den DualSense-Wireless-Controller.“

Zum Thema

Im weiteren Verlauf des Statements verweist Ryan auf eine „aufregende Zeit“ und bedankt sich für das Vertrauen und die Geduld der Spieler. „Wir haben die PS5 für euch entwickelt. Und ihr steht im Mittelpunkt unserer Strategie, seit Ken Kutaragi die allererste PlayStation vorgestellt hat. Heute möchte ich mich einfach nur bedanken. Also nochmals vielen Dank und auf den Beginn einer neuen Gaming-Ära!“

