Cyberpunk 2077: Offizielles Musikvideo zu „No Save Point“ von Run the Jewels – Trophäenliste aufgetaucht

Die Trophäen zu dem Action-Rollenspiel "Cyberpunk 2077" sind bereits wenige Wochen vor der Veröffentlichung aufgetaucht. Zudem hat Run the Jewels ein offizielles Musikvideo zu "No Save Point" veröffentlicht.

In wenigen Wochen soll das Action-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ für die PlayStation 4, die Xbox One, den PC und Google Stadia erscheinen. Nun hat das Hip-Hop-Duo Run the Jewels ein offizielles Musikvideo zum Spiel veröffentlicht, mit dem wir auch den Song „No Save Point“ zu hören bekommen. Dementsprechend kann man sich schon einmal für das Abenteuer in Night City einstimmen.

Die Trophäen für euer Night City-Abenteuer

Darüber hinaus ist ein Teil der Trophäenliste aufgetaucht, die auch andeutet, welche Nebenmissionen die Spieler erleben werden. Dementsprechend fassen wir euch nur die allgemeinen Informationen zusammen. Es warten 45 Trophäen auf die Spieler, die sich auf eine Platin-, eine Gold-, 17 Silber- und 26 Bromze-Trophäen aufteilen. Davon sind 14 Trophäen versteckt, da sie an die Hauptgeschichte gebunden sind.

Man wird entsprechend die Gegner auf bestimmte Arten ausschalten, manche Sachen sammeln oder kaufen und entsprechende Nebenmissionen abschließen müssen. Wer alle Trophäen nachlesen möchte, sollte mal bei PowerPyx vorbeischauen.

Mehr zum Thema: Cyberpunk 2077: Fünfte und letzte Night City Wire-Episode angekündigt

„Cyberpunk 2077“ wird am 10. Dezember 2020 in den Handel kommen. Dies haben die Entwickler zuletzt noch einmal bekräftigt, nachdem eine weitere Verschiebung in das kommende Kalenderjahr befürchtet wurde. Die PS5- und Xbox Series X/S-Versionen sollen hingegen erst im Laufe des nächsten Jahres geboten werden, wobei diese auch einige technische Verbesserungen mit sich bringen werden. Über die Abwärtskompatibilität wird man das Rollenspiel auch auf den Next-Gen-Konsolen spielen können.

Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken. Hier ist erst einmal das offizielle Musikvideo zu „No Save Point“ von Run the Jewels:

