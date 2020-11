PS5: Hilfe-System soll die Abschlussrate von Spielen erhöhen

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Europa.

Zu den neuen Features, die die rundum überarbeitete Benutzeroberfläche der PlayStation 5 spendiert bekommt, gehört ein Hilfe-System, das die Spieler bei Bedarf ein wenig an die Hand nimmt.

Im Gespräch mit der japanischen Famitsu ging Hideaki Nishino, Senior Vice President für Platform Planning & Management bei Sony Interactive Entertainment, noch einmal auf die Funktion ein. Wie Nishino ausführte, ging es den Verantwortlichen bei den Arbeiten an dem Hilfe-System vor allem darum, die Abschlussrate von Spielen zu erhöhen. So hätten in der Vergangenheit immer mehr Entwickler darüber geklagt, dass ihre Titel in vielen Fällen nicht mehr beendet werden.

Feature muss von den Entwicklern nicht genutzt werden

Laut Nishino sieht sich Sony Interactive Entertainment dank des neuen Hilfe-Features dazu in der Lage, mehr Spieler dazu zu bringen, ihre Spiele abzuschließen. Vom technischen Standpunkt aus sei die Implementierung der Hilfe-Fenster auch keine allzu große Herausforderung. Für Diskussionsstoff sorge allerdings immer wieder die Frage, welche Aspekte eines Spiels im Rahmen der Hilfe-Funktion thematisiert werden sollen. Aus diesem Grund wurden die „Karten“ in zwei Kategorien unterteilt.

Zum einen haben wir es hier mit „Karten“ zu tun, die von Sony Interactive selbst entworfen wurden. Nummer Zwei im Bunde sind die „Karten“, die von den Entwicklern erstellt werden. Wie Nishino ausführte, bleibt es den Entwicklern selbst überlassen, ob und in welcher Form sie den Spieler unterstützen. Soll heißen: Die Entwickler werden nicht dazu gezwungen, Gebrauch vom neuen Hilfe-Feature der PS5 zu machen. Trotz allem wird Sony Interactive Entertainment die Dritthersteller-Partner in diesem Bereich natürlich um ihre Mithilfe bitten.

Die PS5 wurde in dieser Woche in Nordamerika und Teilen Asiens veröffentlicht. Die europäischen Spieler werden sich noch bis zum kommenden Donnerstag, den 19. November 2020 gedulden müssen, ehe auch sie Hand an das neue Konsolen-Flaggschiff aus dem Hause Sony legen können.

